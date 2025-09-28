Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šiandien vilniečiai galės nemokamai pasitikrinti sveikatą

2025-09-28 08:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 08:19

Sekmadienį, Pasaulinės širdies dienos išvakarėse, sostinės gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti sveikatą.

Skubios pagalbos kabinetas (nuotr. J. Kalinsko) (nuotr. Elta)

Sekmadienį, Pasaulinės širdies dienos išvakarėse, sostinės gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti sveikatą.

0

Renginį „Nepraleisk nei dūžio!“ inicijuoja Lietuvos širdies asociacija kartu su „Vilnius sveikiau“. Jo metu vilniečiai galės pasimatuoti cholesterolio, gliukozės kiekį, kraujo spaudimą, taip pat dalyvauti įvairiose veiklose. 

Rugsėjo 29-ąją Pasauline širdies diena 1999 metais paskelbė Pasaulinė širdies federacija.

Prieš kurį laiką Higienos institutas skelbė, kad Lietuvoje pernai mirė 37,5 tūkst. žmonių. Daugiausia mirčių – 50,8 proc. – lėmė kraujotakos sistemos ligos.

Remiantis Eurostato duomenimis, Lietuva išsiskiria vienu didžiausių mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklių Europos Sąjungoje.

