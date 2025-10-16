Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie maisto produktai mažina aukštą kraujospūdį: vadina aukso gysla

2025-10-16 14:50 / šaltinis: valstietis.lt
2025-10-16 14:50

Norint sumažinti aukštą kraujospūdį, ne visuomet reikia gerti vaistus.

Kraujospūdžio matavimas (nuotr. Shutterstock.com)

Norint sumažinti aukštą kraujospūdį, ne visuomet reikia gerti vaistus.

1

Yra keletas produktų ir gėrimų, kurie gali padėti natūraliai palaikyti sveiką kraujospūdį.

1. Žalioji arbata

Katechinai žaliojoje arbatoje teigiamai veikia kraujospūdį ir širdies bei kraujagyslių sistemą: apsaugo nuo oksidacijos, mažina uždegimą venose ir arterijose, stabdo trombų susidarymą. 

Tyrimai rodo, kad reguliarus žaliosios arbatos vartojimas gali šiek tiek sumažinti sistolinį ir diastolinį kraujospūdį.

2. Ciberžolė

Kai kurie tyrimai parodė, kad ciberžolė gali nedaug sumažinti kraujospūdį. 

Pavyzdžiui, viename apžvalginiame tyrime po 12 savaičių vartojimo sistolinis kraujospūdis sumažėjo apie 1,24 mmHg.

Moterys, vartojusios ciberžolę ilgiau nei tris mėnesius, taip pat pastebėjo nedidelį kraujospūdžio sumažėjimą.

3. Čija sėklos

Čija sėklose esantys bioaktyvūs peptidai veikia fermentą, reguliuojantį kraujospūdį. 

Tyrimai rodo, kad 1 valgomoji šaukštas čija sėklų reguliariai gali sumažinti diastolinį kraujospūdį 6–7 mmHg, nors reikia daugiau tyrimų.

4. Tamsus šokoladas

Tamsus šokoladas yra turtingas flavanoliais – natūraliais junginiais, kurie gerina kraujagyslių funkciją. 

Tyrimai rodo, kad kasdien vartojant tamsų šokoladą 2-4 savaites, galima pagerinti kraujospūdį suaugusiems.

5. Burokėlių sultys

Burokėlių sultys mažina kraujospūdį dėl nitrato kiekio, kuris organizme virsta azoto oksidu. Jis išplečia kraujagysles, gerina kraujotaką ir deguonies tiekimą.

Tyrimai patvirtina, kad burokėlių sultys natūraliai padeda mažinti kraujospūdį, tačiau jas reikėtų vartoti kartu su gydytojo paskirtu gydymu hipertenzijai.

