Šie produktai – aukso gysla širdžiai: valgykite į sveikatą

Ragindamas užkirsti kelią širdies ir kraujagyslių ligoms, vaistininkas dalijasi naudingais patarimais apie širdžiai būtinas medžiagas, rašoma pranešime spaudai.
„Didelės dalies širdies ligų ar jų paūmėjimų galime išvengti, jei pakankamai rūpintumės savo sveikata. Žmonės ne visada prisimena, kokią didelę įtaką širdies funkcijoms turi gyvenimo būdas: reguliari fizinė veikla, gretutinių ligų, kūno svorio, cholesterolio ir kraujo spaudimo kontrolė, žalingų įpročių atsisakymas, tinkama mityba ir ją papildantys maisto papildai“, – sako vaistininkas R. Blynas ir dalijasi svarbiausių medžiagų gerai širdies sveikatai sąrašu.
Magnis
Magnis yra vienas svarbiausių mineralų raumenų, taip pat ir širdies, sveikatai. Šis mikroelementas prisideda prie tinkamų elektros impulsų perdavimo, taip padėdamas sureguliuoti raumenų susitraukimus bei širdies ritmą. Magnis taip pat skatina raumenų atsipalaidavimą, o pastariesiems nepatiriant įtampos, naudą jaučia ir kraujagyslės.
„Magnio galime gauti iš riešutų ir įvairių sėklų, špinatų, avokadų, lašišos, tačiau ne visiems pavyksta kasdien užtikrinti reikiamą paros dozę. Tiems, kas aktyviai sportuoja, magnio reikia dar daugiau, nes dalies jo netenkame su prakaitu“, – sako vaistininkas.
Omega-3 riebiosios rūgštys
Omega-3 riebiųjų rūgščių nauda širdžiai minima ne vienuose moksliniuose tyrimuose. Šios rūgštys pasižymi priešuždegiminiu poveikiu, gali padėti sureguliuoti širdies ritmą bei kraujo spaudimą.
Negana to, vaistininkas R. Blynas sako, jog reguliarus organizmo aprūpinimas omega-3 rūgštimis yra siejamas su mažesniu blogojo cholesterolio kiekiu bei mažesne rizika susirgti širdies ligomis.
Kalis
Šis mikroelementas pasižymi didele nauda – tinkamas kalio kiekis palaiko geras raumenų, inkstų, nervų signalų bei širdies funkcijas. Kalis taip pat gali padėti sureguliuoti organizmo skysčių balansą, kraujo spaudimą ir širdies ritmą, o kai kurie tyrimai rodo ir kalio reikšmę cholesterolio mažinime.
Anot minėto vaistinių tinklo vaistininko R. Blyno, su kalio trūkumu susiduriama rečiau, nei su magnio, kadangi šio mineralo galima rasti daugybėje daržovių ir ankštinių produktų, o sveikas organizmas pasisavina pakankamai kalio su maistu.
Vis dėlto, jei asmuo vartoja diuretikus, turi inkstų funkcijos sutrikimų ar lėtinių ligų, kalio gali tekti vartoti papildomai, tačiau prieš tai būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.
Geležis
„Geležies trūkumas yra opi problema. Trūkstant šio svarbaus mikroelemento, organizmas nesugeba pagaminti pakankamai raudonųjų kraujo kūnelių, o reikiamas deguonies kiekis nepasiekia gyvybiškai svarbių organų. Tokiu atveju širdis yra varginama, gali pagreitėti jos ritmas, kankinti aukštas kraujospūdis. Visa tai padidina širdies ir kraujagyslių ligų riziką“, – paaiškina R. Blynas.
Lengviausiai geležis pasisavinama iš raudonos mėsos, vištienos kepenėlių, tačiau jos taip pat galima gauti iš lęšių, pupelių, špinatų.
Vis dėlto, vaistininkas pabrėžia, jog tiems, kas susiduria su geležies stokos anemija, vien maisto produktų gali nepakakti. Tokiu atveju, vertinga pasitarti su gydytoju ar vaistininku dėl atitinkamų preparatų vartojimo.
„Širdies sveikatai taip pat svarbus kofermentas Q10 bei resveratrolis – šios medžiagos prisideda prie širdies ritmo ir kraujospūdžio normalizavimo, padeda aprūpinti ląsteles energija, sustiprina apsaugą nuo oksidacinio streso.
Su įvairiomis širdies ir kraujagyslių būklėmis susiduriantiems pacientams taip pat dažnu pasirinkimu išlieka gudobelių, sukatžolės bei valerijono tinktūros arba šių medžiagų savo sudėtyje turintys preparatai“, – priduria minėto vaistinių tinklo vaistininkas.