1 simptomas gali išduoti apie artėjantį širdies smūgį: įspėja visus

Nors daugelis žino, kada kreiptis pagalbos dėl ūmių simptomų, specialistai pabrėžia, kad tam tikri subtilūs požymiai gali rodyti, jog širdies smūgis gali įvykti artimiausiomis dienomis, rašoma unilad.com.
Ši informacija gali būti ypač svarbi žmonėms, kurie ignoruoja lengvus ar neaiškius sveikatos pokyčius.
Įprasti širdies smūgio požymiai
Ūminiai širdies smūgio simptomai dažnai yra aiškūs ir plačiai žinomi. Tai gali būti:
- Krūtinės skausmas ar spaudimas;
- Stiprus nerimas;
- Dusulys.
Gydytojas pabrėžia: „Asmuo, kuriam pasireiškia šie simptomai, turėtų kuo greičiau kreiptis į gydytoją, nes jei jus ištiko širdies smūgis, greitas veikimas gali tiesiogine prasme lemti gyvybės išgelbėjimą.“
Tačiau yra ir kitų požymių, kurie ne visada yra pastebimi, bet jie taip pat gali būti ženklas, kad artėja širdies smūgis.
Tylus simptomas: ortopnėja
Dr. O. Rahmanas neseniai „Instagram“ tinkle atkreipė dėmesį į vieną ypač subtilų simptomą, kurį dažniausiai ignoruoja net 92 procentai žmonių. Tai būklė, vadinama ortopnėja.
„Kai širdis susilpnėja, kraujas grįžta į plaučius. Vos tik atsigulus, gravitacija nustoja padėti kvėpuoti ir pabundate dūstantys, neramūs, permirkę prakaitu“, – paaiškino jis.
Gydytojas pridūrė: „Tai ne stresas. Tai jūsų kūnas, maldaujantis jūsų įsiklausyti.“
Ortopnėja reiškia, kad žmogui sunku kvėpuoti gulint. Jei širdis sveika, tai dažniausiai nėra problema, tačiau asmenims, sergantiems širdies liga, tai gali būti pavojinga.
Gyvenimo būdo įtaka simptomams
Dr. O. Rahmanas pažymi, kad tam tikri gyvenimo būdo veiksniai gali pabloginti simptomus:
„Tai dažnai nutinka, kai ilgai dirbate vėlai vakare, skubate įvykdyti terminus, praleidžiate valgį, vartojate energinius gėrimus ir visiškai nesiilsite. Jūsų širdžiai nerūpi jūsų ambicijos – jai rūpi tik deguonis.“
Jis pataria: „Jei kada nors turėjote miegoti beveik sėdėdami, kad geriau kvėpuotumėte, tuomet turėtumėte apsilankyti pas gydytoją, kad apsisaugotumėte.“
Subtilūs simptomai, tokie kaip ortopnėja, gali būti ankstyvas širdies problemų signalas. Laiku atpažinus šiuos ženklus, galima užkirsti kelią rimtoms sveikatos komplikacijoms ir išsaugoti gyvybę.
