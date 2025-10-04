1 tyrimas gali išduoti, ar jums gresia infarktas: gydytojas įspėja visus

Kardiologas paaiškino, kokį svarbų tyrimą žmonės turėtų nagrinėti, norėdami numatyti, ar jiems gresia širdies priepuolis, rašoma express.co.uk.
Rekomendavo išsitirti dėl CRB
Širdies transplantacijos chirurgas dr. Dmitrijus Yaranovas savo „Instagram“ paskyroje paaiškino, kaip vienas tyrimas gali numatyti, ar žmonėms gresia didesnis pavojus.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Pasak jo, cholesterolio lygis gali būti visiškai „normalus“, bet tuo pačiu metu uždegimo lygis – itin aukštas.
„Kraujo tyrimas, kuris prognozuoja širdies priepuolius, nėra susijęs su cholesterolio kiekio tyrimu. CRB (C-reaktyvinis baltymas) – yra uždegimo žymuo, o aukštas jo lygis yra susijęs su iki 3 kartų didesne širdies priepuolio rizika.
Tad štai čia įvyksta posūkis: jūsų cholesterolio lygis gali būti normalus, bet CRB vis tiek gali būti pavojingai aukštas“, – aiškino gydytojas.
Jis pabrėžė, kad lėtinis uždegimas yra rimtas įspėjamasis signalas: „Lėtinis uždegimas lemia pažeistas arterijas, plokštelių nestabilumą ir didesnę insulto, širdies priepuolio, periferinės arterijos ligos riziką.“
Šis tyrimas vadinamas hs-CRB (didelio jautrumo CRB). Jį galima patikrinti kartu su kitais žymenimis – cholesteroliu ir Lp(a) – siekiant gauti išsamesnį širdies ir kraujagyslių rizikos vaizdą.
Kaip sumažinti CRB?
Dr. Yaranovo patarimai, kaip mažinti CRB:
- Valgykite daugiau nesmulkintų, augalinės kilmės produktų.
- Judėkite (net paprastas vaikščiojimas turi poveikį).
- Numeskite svorio.
- Meskite rūkyti.
- Pasitarkite su gydytoju dėl statinų ar priešuždegiminių vaistų.
Vienas dr. Yaranovo sekėjas pasidalijo savo patirtimi:
„Aš sportuoju ir maitinuosi sveikai beveik kiekvieną dieną, bet daugelį metų turėjau aukštą CRB ir ribinį cholesterolio kiekį.
Perskaičiau straipsnį apie tai, kaip statinai gali sumažinti CRB, todėl pasikalbėjau su savo gydytoju ir jis sutiko man juos skirti.
Mano CRB sumažėjo nuo 20 iki 2,0. Tai buvo didžiulis išsigelbėjimas. Be to, statinus vartoju tik 3 dienas per savaitę. Dauguma gydytojų nesiūlo CRB testo, todėl paprašykite jį atlikti.“
