Šis augalas gali padėti išsivalyti organizmą: ragina vartoti dažniau

Tačiau žolininkai teigia, kad varnalėšų lapai taip pat turi daug naudingų savybių žmogaus sveikatai.
Papasakosime, kokia yra varnalėšų lapų nauda ir kam jų nereikėtų vartoti.
Kokia varnalėšų lapų nauda žmogaus sveikatai: žolininkų paaiškinimas
Turi detoksikacinį poveikį.
Šio augalo lapai gali sukelti visų rūšių organizmo valymą, nes pasižymi tulžies, diuretiniu ir diaforetiniu poveikiu. Tai taip pat gana stipri priešuždegiminė priemonė.
Varnalėšų lapai turėtų būti vartojami cukraus kiekiui kraujyje mažinti.
Augalas taip pat mažina tulžies pūslės ir inkstų akmenų bei druskų susidarymo riziką.
Jis taip pat valo sąnarius nuo druskų pertekliaus.
Žolininkai rekomenduoja varnalėšų lapus vartoti pagyvenusiems žmonėms.
Jie pasižymi priešuždegiminiu poveikiu ir padeda malšinti sąnarių skausmą.
Vaistinis preparatas šio augalo pagrindu rekomenduojamas vėžio profilaktikai.
Kaip teisingai vartoti varnalėšų lapus
Vaistinėse galima įsigyti džiovintų varnalėšų lapų, kuriuos reikia vartoti griežtai laikantis nurodymų.
Gegužės mėnesį lapus galite rinkti patys; rekomenduojama džiovinti jaunus.
Vaikai, nėščios moterys ir žmonės, kenčiantys nuo dehidratacijos, turėtų vengti vartoti šį augalą.
Taip pat varnalėšų lapų neturėtų vartoti gydymui tie, kurie vartoja diuretikus arba yra alergiški ramunėlėms ar chrizantemoms.
