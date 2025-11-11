 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šis augalas gali padėti išsivalyti organizmą: ragina vartoti dažniau

2025-11-11 15:10 / šaltinis: valstietis.lt
2025-11-11 15:10

Šio augalo lapų galite nusipirkti vaistinėje arba pavasarį rinkti patys. Tai varnalėšų lapai. Tikriausiai visi žino apie šio augalo šaknų gydomąjį poveikį plaukų stiprumui.

Žarnynas (nuotr. SCANPIX)

Šio augalo lapų galite nusipirkti vaistinėje arba pavasarį rinkti patys. Tai varnalėšų lapai. Tikriausiai visi žino apie šio augalo šaknų gydomąjį poveikį plaukų stiprumui.

REKLAMA
1

Tačiau žolininkai teigia, kad varnalėšų lapai taip pat turi daug naudingų savybių žmogaus sveikatai. 

Papasakosime, kokia yra varnalėšų lapų nauda ir kam jų nereikėtų vartoti.

Kokia varnalėšų lapų nauda žmogaus sveikatai: žolininkų paaiškinimas

Turi detoksikacinį poveikį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šio augalo lapai gali sukelti visų rūšių organizmo valymą, nes pasižymi tulžies, diuretiniu ir diaforetiniu poveikiu. Tai taip pat gana stipri priešuždegiminė priemonė.

REKLAMA
REKLAMA

Varnalėšų lapai turėtų būti vartojami cukraus kiekiui kraujyje mažinti.

Augalas taip pat mažina tulžies pūslės ir inkstų akmenų bei druskų susidarymo riziką. 

Jis taip pat valo sąnarius nuo druskų pertekliaus.

Žolininkai rekomenduoja varnalėšų lapus vartoti pagyvenusiems žmonėms. 

Jie pasižymi priešuždegiminiu poveikiu ir padeda malšinti sąnarių skausmą. 

Vaistinis preparatas šio augalo pagrindu rekomenduojamas vėžio profilaktikai.

Kaip teisingai vartoti varnalėšų lapus

Vaistinėse galima įsigyti džiovintų varnalėšų lapų, kuriuos reikia vartoti griežtai laikantis nurodymų. 

REKLAMA

Gegužės mėnesį lapus galite rinkti patys; rekomenduojama džiovinti jaunus.

Vaikai, nėščios moterys ir žmonės, kenčiantys nuo dehidratacijos, turėtų vengti vartoti šį augalą. 

Taip pat varnalėšų lapų neturėtų vartoti gydymui tie, kurie vartoja diuretikus arba yra alergiški ramunėlėms ar chrizantemoms.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Skrandžio rūgštingumas (nuotr. Shutterstock.com)
Šią žolelę vadina aukso gysla padidėjus skrandžio rūgštingumui: išbandykite

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų