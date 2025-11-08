Mokslininkų tyrimas apie veipinimą šiurpina – gydytoja išklojo visą tiesą

Apie tai daugiau papasakojo klinikinės toksikologijos gydytoja Gabija Mikulevičienė.
Kaip buvo rašoma užsienio naujienų portale „Daily Mail“, reguliariai naudojant elektronines cigaretes gali atsirasti rizika susirgti demencija, širdies ligomis, organų nepakankamumu. Mančesterio Metropoliteno universiteto mokslininkai mano, kad elektroninės cigaretės gali kelti dar didesnę grėsmę sveikatai nei įprastos cigaretės.
Jie teigia, kad taip yra todėl, jog elektroninės cigaretės leidžia įkvėpti nikotiną garais – susidarančiais kaitinant skystį, dažniausiai turintį propilenglikolio, glicerolio, skonio priedų ir kitų cheminių medžiagų.
Elektroninių cigarečių žala ir sudėtinės medžiagos
G. Mikulevičienė teigė, kad elektroninės cigaretės su nikotinu gali būti panašiai kenksmingos kaip įprastos cigaretės, tačiau apie jų poveikį dar trūksta ilgalaikių tyrimų, nes jos rinkoje egzistuoja trumpiau.
„Elektroninės cigaretės, arba kitaip tariant veipai, kelia panašią žalą kaip ir nikotinas, jeigu yra vartojami elektroninių cigarečių skysčiai su nikotinu.
Tiesa, apie elektroninių cigarečių žalą mes kol kas žinome šiek tiek mažiau nei apie įprastas cigaretes, nes laikotarpis, kiek jos yra rinkoje, yra gerokai trumpesnis“, – kalbėjo gydytoja.
Anot jos, veipai gali būti ypatingai pavojingi, nes į juos galima įdėti įvairių, kartais net narkotinių medžiagų, kurios per įrenginį patenka į organizmą.
„Kitas aspektas – didesnė žala kyla, kadangi elektroninė cigaretė yra prietaisas, į kurį dedamos medžiagos.
Tai gali būti nikotino turinčios medžiagos, bet taip pat gali būti ir narkotinės arba psichoaktyvios medžiagos.
Tuomet elektroninė cigaretė tarnauja kaip įrankis medžiagai patekti į organizmą. Tos medžiagos gali būti labai įvairios ir dažnu atveju nei pirkėjas, nei pardavėjas nežino, kokia ta medžiaga yra“, – dalijosi toksikologė.
Kaip pašnekovė sakė, tai gali būti ir sintetiniai kanabinoidai, ir opioidai, ir t.t., kuriais lengva perdozuoti, jei nežinai, kaip jie suveiks.
Nuo elektroninių cigarečių – poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai
Gydytoja akcentavo, kad veipinimas gali pakenkti širdžiai ir kraujagyslėms, ypač jei naudojamos stimuliuojančios ar nikotino turinčios medžiagos, sukeldamas kraujagyslių spazmus, aukštą kraujospūdį, dažną širdies plakimą ir galimai poveikį vėžio rizikai. Tiesa, ilgalaikiai padariniai dar nėra visiškai ištirti.
„Kaip veipinimas gali paveikti širdį ar kraujagysles, viskas priklauso nuo to, kokios tos medžiagos.
Jeigu tai yra stimuliatoriai arba tas pats nikotinas, gali spazmuoti kraujagyslės, kilti kraujospūdis, atsirasti dažnas širdies plakimas.
Nors ilgalaikis poveikis nėra pakankamai ištirtas, pagal tai, ką jau mokslininkai žino, tai yra ir vėžį sukeliančios medžiagos“, – sakė ekspertė.
G. Mikulevičienė pastebėjo, kad ligoninėse paaugliai atsiduria tuo atveju, jeigu elektroninėse cigaretėse yra pavartojamos psichoaktyviosios medžiagos.
Pasirodo, jauni žmonės kartais patenka į ligonines dėl veipų su psichoaktyviomis medžiagomis sukeltų traukulių ar sąmonės netekimo, o nikotino turinčių veipų atveju dažniau gresia ilgalaikė priklausomybė ir įpročio rūkyti susiformavimas.
„Tikrai tokių jaunų žmonių patenka į ligonines. Yra buvę ir traukulių, įvykusių po elektroninės cigaretės su psichoaktyviomis medžiagomis vartojimo, taip pat ir sąmonės praradimo atvejų. Tikrai skaičiaus negalėčiau pasakyti, bet tokių atvejų turime.
Tuomet, kai yra pavartojamos nikotiną turinčios medžiagos, tokių atvejų ligoninėse yra gerokai rečiau – daugiau gresia ilgalaikės pasekmės, kad ateityje žmogus pateks į gydymo įstaigą dėl priklausomybės nikotinui ir susiformuos įprotis rūkyti“, – atkreipė dėmesį ji.
Pasak G. Mikulevičienės, kartais elektroninės cigaretės, kaip elektronikos prietaisas su baterija, sprogsta. Tokių atvejų yra ir tai tikrai labai pavojinga, nes sukelia nudegimus ir audinių pažeidimus.
Veipinimas ir demencija – susirgimo rizikos veiksnys
Kadangi daugiausia elektronines cigaretes rūko jauni žmonės, apie jų poveikį demencijai dar anksti spręsti, toksikologės nuomone, nes reikės laukti dešimtmečių ir daug kitų veiksnių gali turėti įtakos.
„Dėl demencijos tikimybės, kadangi pagrindinė elektronines cigaretes rūkančiųjų grupė visgi yra jaunimas, apie demenciją dar šiek tiek anksti kalbėti.
Apie tai galėsime kalbėti praėjus 30 metų. Dažnu atveju tie vidutinio amžiaus žmonės, kurie imasi elektroninių cigarečių, jau yra bandę įvairių medžiagų ir turi daug kitų lėtinių ligų“, – pabrėžė ji.
Gydytojai komentavo, jog veipinimas gali turėti tam tikrą poveikį kraujagyslėms, bet sunku tiksliai nustatyti jo riziką atskirai nuo kitų veiksnių, ir aiškesni atsakymai paaiškės tik po kelerių metų.
„Manau, kad veipinimas nėra rizikos veiksnys, kuris veiktų kraujagyslių sistemą, nors tai yra kaip vienas iš veiksnių. Mes žinome, kad alkoholio vartojimas, aukštas cholesterolis ir kiti rizikos veiksniai taipogi veikia.
Todėl labai sunku pasakyti, kad kažkoks vienas dalykas tikrai sukelia, o kitas yra tik priedas. Manau, kad tiesiog dar po kelerių metų turėsime daugiau atsakymų“, – įvertino G. Mikulevičienė.
Ji perspėja, kad veipai yra itin pavojingi jauno amžiaus žmonėms: „Tai yra tikrai labai pavojinga jaunimui, o vyresnio amžiaus žmonėms neturėtų būti laikoma saugesne alternatyva įprastoms cigaretėms.“
