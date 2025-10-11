Seimas svarstys siūlymą padidinti finansavimą kolegijų moksliniams tyrimams

Parlamentarai siekia užtikrinti, kad kolegijoms 2025 m. būtų skiriama ne mažiau kaip 15 proc., o nuo 2026 m. – 20 proc. bazinio finansavimo lėšų, skirtų MTEP ir meno veiklos plėtrai.
Tai numatančias Mokslo ir studijų įstatymo pataisas ketvirtadienį vienbalsiai palaikė 94 Seimo nariai. Šį Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos nario Dainiaus Varno pristatytą projektą svarstys Švietimo ir mokslo komitetas. Sulaukę Vyriausybės išvados, parlamentarai toliau nagrinės jį lapkričio 25 dieną.
Pasak D. Varno, priėmus įstatymo pataisas, būtų ištaisyta klaida ir atkurtas 2022 m. kolegijoms numatytas finansavimas MTEP bei meno veiklai.
Pasak jo, toks finansavimo modelis buvo numatytas dar 2022 m., tačiau dėl netiksliai parengto naujo dokumento 2023 m. gruodžio 5 d. priimtose pataisose buvo įtvirtinta senoji redakcija, ribojanti finansavimą iki 10 proc.
„Pasiūlyto projekto esmė yra paprasta ir labai konkreti – ištaisyti techninę teisėkūros klaidą. Tai buvo visiška naujiena kolegijoms, apie šią klaidą bendruomenė sužinojo tik šiais metais, kai buvo gautas jau mažesnis finansavimas. Siūlomas pakeitimas tai ištaiso ir grąžina sutartą trajektoriją – 2025 metais skirti ne mažiau kaip 15 proc., 2026 metais ir toliau – ne mažiau kaip 20 proc. kolegijų bazinio finansavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinei plėtrai. Kolegijos planuoja etatus, projektus, partnerystę, o klaidos palikimas reikštų, kad kolegijoms iškelti kriterijai mokslui iki 2028 metų tampa neįgyvendinami. Tai kertasi su plano „Naujosios kartos Lietuva“ logika ir su šalies įsipareigojimais“, – pateikdamas projektą sakė D. Varnas.
Pasak jo, neskyrus pakankamo finansavimo, didžioji dalis kolegijų negalės įgyvendinti keliamų reikalavimų MTEP veiklai ir rizikuos netekti akreditacijos.
„Tokioms, ypač mažesnėms kolegijoms, grėstų netgi uždarymas. Tai smogtų regionams, kur kolegijos yra pagrindiniai žmogiškųjų išteklių ir inovacijų centrai“, – sakė D. Varnas.
Priėmus siūlomas įstatymo pataisas, jo duomenimis, 2026 m. papildomai reikėtų apie 4 mln. eurų, o 2027 m. – 11 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.
Šiuo metu įstatyme numatyta, kad kasmet kolegijų MTEP ir meno veiklai skiriama ne mažiau kaip 10 proc. kolegijų bazinio finansavimo lėšų.
