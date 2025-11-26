 
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje susidūrė policijos automobilis ir visureigis: skubiai įspėja visus vairuotojus

2025-11-26 08:27 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-26 08:27

Trečiadienio rytą Vilniuje, Pilatės prospekte, įvyko rimta avarija. Susidūrė policijos automobilis ir moters vairuojamas visureigis.

Policijos avarija Pilaitės pr. ir Zujūnų g. sankryžoje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
3

0

Avarija įvyko apie 6.40 valandą. Pirminiais duomenimis, nukentėjo „Hyundai“ vairuotoja, važiavusi su mažu vaiku. Taip pat nukentėjo du pareigūnai – abiem sužalota po vieną ranką.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policijos avarija Pilaitės pr. ir Zujūnų g. sankryžoje
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policijos avarija Pilaitės pr. ir Zujūnų g. sankryžoje

Avarijos aplinkybės tiriamos.

Vairuotojai įspėjami būti atidūs dėl blogėjančių eismo sąlygų. Keliai darosi vis slidesni.

Papildysime.

