Vilniuje susidūrė policijos automobilis ir visureigis: skubiai įspėja visus vairuotojus

Avarija įvyko apie 6.40 valandą. Pirminiais duomenimis, nukentėjo „Hyundai“ vairuotoja, važiavusi su mažu vaiku. Taip pat nukentėjo du pareigūnai – abiem sužalota po vieną ranką.
Pirminiais duomenimis, nukentėjo „Hyundai“ vairuotoja, važiavusi su mažu vaiku. Taip pat nukentėjo du pareigūnai – abiem sužalota po vieną ranką.
Avarijos aplinkybės tiriamos.
Vairuotojai įspėjami būti atidūs dėl blogėjančių eismo sąlygų. Keliai darosi vis slidesni.
Papildysime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!