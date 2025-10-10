Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Robertas Duchnevičius: juokingai skamba konservatorių parama mažumos Vyriausybei

2025-10-10 11:35
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS
2025-10-10 11:35

Mažumos Vyriausybė būtų radikalus žingsnis, o opozicinių konservatorių jai žadama parama skamba juokingai, sako Vilniaus rajono meras socialdemokratas Robertas Duchnevičius.

Mindaugas Sinkevičius, Juozas Olekas, Inga Ruginienė, Robertas Duchnevičius (tv3.lt fotomontažas)

Mažumos Vyriausybė būtų radikalus žingsnis, o opozicinių konservatorių jai žadama parama skamba juokingai, sako Vilniaus rajono meras socialdemokratas Robertas Duchnevičius.

„Man juokingai skamba, kai Laurynas Kasčiūnas bando čia parodyti, kad jau kažkur pavaidino demokratiją, nubalsavo ir palaikys Vyriausybės naująjį biudžetą konservatoriai. Tai nežinau, ką ten galima palaikyti“, – BNS penktadienį sakė R. Duchnevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu premjerei Ingai Ruginienei ketvirtadienį pareiškus, kad ji pasiruošusi bet kokiam scenarijui, tarp jų – ir darbo mažumos Vyriausybėje, R. Duchnevičius sako, kad pastarasis scenarijus būtų „radikalus žingsnis“.

„Tas žingsnis gali lemti, kad nebus priimtas biudžetas, nesulauksi palaikymo. Nes, sakau, čia yra geradarių kai kuriose partijose, kur labai jau siūlosi, va ten, jeigu vieną išmesi, mes padėsime, bet netikiu aš tais dalykais“, – žurnalistams pažymėjo socdemas.

Taip jis kalbėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) prezidiumui ketvirtadienį paraginus socialdemokratus nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“ ir formuoti naują ministrų kabinetą.

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius penktadienį žurnalistams neatmetė mažumos Vyriausybės varianto, bet teigė, kad jis mažiausiai tikėtinas.

R. Duchnevičius pasigenda Seime diplomatijos ir konstruktyvaus bendradarbiavimo

Savo ruožtu, nepasitikėdamas konservatorių siūloma parama, R. Duchnevičius pasigenda Seime diplomatijos ir konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp visų politikų.

„Kiekvienas yra irgi kartais suinteresuotas savo balsų tokiu gaudymu ir išeina, kad daugiau yra peštynių nei to konstruktyvaus darbo. Tai aš čia visiems noriu pasakyti, manau, kad Seimas (...) ir parlamentinių grupių lyderiai turėtų daugiau kalbėtis ir ieškoti sąlyčio taškų, nepaisant to, pozicijoje, ar opozicijoje visi yra“, – BNS pažymėjo R. Duchnevičius.

Šeštadienį LSDP tarybai ketinant svarstyti, kaip išeiti iš politinės krizės, Vilniaus rajono meras sakė neturintis informacijos, kad būtų planuojami kardinalūs žingsniai.

„Nors aš esu valdybos narys, bet mes dar nesame diskutavę, tai tiesiog manau rytoj ta diskusija kažkokia ir įvyks“, – teigė R. Duchnevičius.

Kaip rašė BNS, valdantieji yra įstrigę dėl kultūros ministro paskyrimo. Kultūros bendruomenė teigia nesutiksianti nė su vienu „Nemuno aušros“ deleguotu ministru, o užsiminus apie galimus ministerijų mainus, tą patį kartoją ir kitų sričių atstovai.

Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją suformavo LSDP, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.

