Seimui liko paskutinis žingsnis link lengvesnių sąlygų gynybos pramonės vystymui

Seimas ketvirtadienį po svarstymo vienbalsiai – 110 balsų – pritarė Vyriausybės parengtoms Gynybos ir saugumo pramonės bei lydinčiųjų įstatymų pataisoms. Kad jas įteisintų, parlamentas turės balsuoti dar kartą.
Konservatorių frakcijos parlamentaras Arvydas Anušauskas sakė, kad prieš trejus metus priimta analogiška tvarka statyboms karinėse teritorijose pagreitino karinių objektų plėtrą.
„Dabar kalbame apie gynybos pramonei suteikiamas tokias pat lengvatas, kurios leistų dinamiškai vystytis šiam sektoriui“, – svarstymo metu kalbėjo A. Anušauskas.
Norima, kad rezervuotus investicinius valstybinės žemės sklypus būtų galima naudoti ir gamybos projektams bei jiems reikalingai infrastruktūrai. Statinių gamybos projektams statybai ir infrastruktūrai nereikėtų statybos leidimo, tačiau reikėtų pranešti apie statybos pradžią.
Vyriausybė siūlo tiksliai apibrėžti objektus, kuriems būtų taikomos supaprastintos procedūros, ir įstatymą papildyti nauju objektu – gynybos ir saugumo pramonės produktų gamybos vystymo projektais.
Taip pat siūloma numatyti galimybę rezervuoti investicinius sklypus, reikalingus gamybos projektams. Be to, siūloma numatyti išimtį dėl radijo ryšio slopinimo ir perėmimo įrenginių naudojimo ir laikymo, jeigu tai daroma įgyvendinant gamybos projektą, įskaitant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą.
Teigiama, jog priėmus pakeitimus, būtų nustatytas aiškus objektas gynybos ir saugumo pramonės srityje, kuriam ateityje būtų galima numatyti papildomas teisinio reglamentavimo išimtis ir sąlygas.
Tokiems projektams įgyvendinti procesas sutrumpėtų nuo trejų metų iki 6–15 mėnesių, o statant be leidimo procesas sutrumpėtų iki 2 mėnesių.
