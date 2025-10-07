Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas svarstys, ar palengvinti egzaminų naštą norintiesiems vairuoti motociklus

2025-10-07 17:21 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 17:21

Seimas svarstys iniciatyvą nuo teorijos egzamino atleisti motociklais ir triračiais norinčius važinėti automobilių vairuotojus – siūloma reikalauti išlaikyti tik praktinių įgūdžių patikrinimą. 

Baikerių sezono atidarymas 2025. ELTA / Ervin Rauluševičius

Baikerių sezono atidarymas 2025. ELTA / Ervin Rauluševičius 

0

Jei Seimas pritartų, vairuotojai, kurie jau turi teisę vairuoti B, C arba D kategorijų transporto priemones, teisę vairuoti A kategorijos priemones įgis išlaikę tik praktinį vairavimo egzaminą. Jiems nereikėtų laikyti teorinės egzamino dalies.

Tai numatančią Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisą antradienį Seimui pateikė socialdemokratė Indrė Kižienė.

Parlamentarė siekia panaikinti dabartinį, jos nuomone, dviprasmišką reglamentavimą, pagal kurį automobilio vairuotojai, norėdami vairuoti motociklą, privalo išlaikyti egzaminą. 

„Tačiau nėra aišku, ar tai reiškia tiek teorijos, tiek praktikos egzaminą, ar tik vieną iš jų. Todėl siūlau įstatymą patikslinti taip, kad pažengę vairuotojai, jau turintys B, C ar D kategorijas, galėtų įgyti A kategorijos teises tik laikydami praktinį egzaminą“, – sako I. Kižienė. 

Jos nuomone, papildomų išlaidų reikalaujantis ir stresą keliantis teorijos egzaminas tokiems pažengusiems vairuotojams nėra būtinas. Priėmus pasiūlytas įstatymo pataisas, procedūra, anot parlamentarės, būtų supaprastinta, o visas dėmesys būtų skirtas praktikai ir saugiam motociklo vairavimui.

„Mes nesiūlome lengvinti saugumo reikalavimų – siūlome juos padaryti logiškus. Vairuotojas, kuris jau įrodė savo žinias, turi vairavimo stažą ir vairuoja sunkvežimį ar autobusą, manau, neturėtų dar kartą įrodinėti, ką reiškia sustojimo linija ar kelio ženklas. Jam reikia tik parodyti, kad moka saugiai valdyti motociklą. Tai ir yra šio įstatymo pakeitimo esmė – logiškumas vietoj perteklinės biurokratijos“, – teigia Seimo narė I. Kižienė.

Įstatymo pataisai 106 balsais buvo pritarta, o jos svarstymą Teisės ir teisėtvarkos komitetas planuoja gruodžio 9 dieną.

Šiuo metu galiojantis įstatymas leidžia automobilių vairuotojams persėsti į motociklą tik po to, kai jie išlaiko egzaminą.

