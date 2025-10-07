Seimas skubos tvarka svarstys siūlymą leisti taikyti kriminalinę žvalgybą tiriant piktnaudžiavimą

Už Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) parengtą projektą antradienį balsavo 84 parlamentarai, prieš buvo keturi, susilaikė 11 politikų.
Seimo pirmininko Juozo Oleko siūlymu projektas bus svarstomas skubos tvarka.
Pasak TTK pirmininko socialdemokrato Juliaus Sabatausko, Seimui priėmus Baudžiamojo kodekso pataisas ir metais sutrumpinus atsakomybę už piktnaudžiavimą, nusikaltimas tapo nebe sunkus, o apysunkis.
Dabar galiojančiame Kriminalinės žvalgybos įstatyme numatyta, kad tiriant apysunkius nusikaltimus kriminalinė žvalgyba netaikoma, išskyrus numatytas išimtis. Tarp šių išimčių yra atsakomybę už piktnaudžiavimą numatanti Baudžiamojo kodekso 228 straipsnio pirma dalis, tačiau nėra antros dalies.
Todėl TTK siūlo į Kriminalinės žvalgybos įstatymą įtraukti ir antrą dalį.
Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė siūlė neskubėti svarstyti minėto projekto, nes prezidentas Gitanas Nausėda yra vetavęs minėtas Seimo priimtas Baudžiamojo kodekso pataisas, todėl, anot jos, TTK parengto projekto gali ir neprireikti, jeigu Seimas pritars veto.
BNS rašė, kad rugsėjo 23 dieną priėmė Baudžiamojo kodekso pataisas, pagal kurias tarnybine padėtimi piktnaudžiavęs, įgaliojimus viršijęs valstybės tarnautojas, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, bus baudžiamas bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų. Iki šiol galiojo laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Taip pat nustatyta, kad tas, kas padarė minėtą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, sulauks baudos arba laisvės atėmimo iki šešerių metų. Iki šiol numatyta bausmė iki septynerių metų.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įspėjo, kad įsigaliojus minėtiems pakeitimams tiriant piktnaudžiavimą nebegalės būti atliekamas kriminalinės žvalgybos tyrimas, senaties terminas sutrumpės trejais metais, bus galima plačiau naudoti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, o kai kuriais atvejais reikšmingai sutrumpės laikotarpis, kai asmuo nėra laikomas nepriekaištingos reputacijos.
Praėjusią savaitę prezidentas vetavo minėtas pataisas, teigdamas, jog jos priimtos neįvertinus galimų neigiamų pasekmių valstybės politinei sistemai, žmonių pasitikėjimui valdžios institucijomis.
Prezidento nuomone, tokio įstatymo įsigaliojimas apsunkintų ikiteisminio tyrimo institucijų veiklą, sukurtų prielaidas nutraukti dabar taikomas kriminalinės žvalgybos priemones atskiruose ikiteisminiuose tyrimuose, turėtų neigiamų teisinių ir politinių padarinių.
Anot Prezidentūros, neįvertinta, kokį poveikį įstatymas turės šiuo metu vykstantiems baudžiamiesiems procesams, kuriuose asmenys traukiami baudžiamojon atsakomybėn dėl galimai netinkamo savivaldybių tarybų narių lėšų naudojimo.
STT šiuo metu atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 36 savivaldybių galimai netinkamo politikų veiklai skirtų lėšų panaudojimo. Įtarimai pateikti 30 asmenų, 12 baudžiamųjų bylų nagrinėjama teismuose, per 20 politikų jau nuteisti.
