Laukiant grįžtančių Lietuvos vilkikų muitinė ieško būdų didinti pasienio punktų pralaidumą

Pasak muitinės, 1 tūkst. vilkikų galėtų būti patikrinta ir įsileista per kelias savaites.
Kaip BNS nurodė Muitinės departamentas, pasienio punktų pralaidumas galėtų būti padidintas pasitelkus papildomas kontrolės priemones – mobiliąją rentgeno sistemą, o dalį mažai rizikingo transporto tikrinant be rentgeno.
„Tokių priemonių taikymas nereikalauja ženklaus pareigūnų skaičiaus padidinimo ir trumpuoju periodu leidžia išlaikyti panašų kontrolės kokybės lygį“, – komentare BNS teigė departamentas.
Iki laikino sienos su Baltarusija uždarymo spalio pabaigoje, anot muitinės, per parą jos pareigūnai Medininkų punkte vidutiniškai patikrindavo 58 įvažiuojančius vilkikus, Šalčininkų punkte – 55.
Muitinės departamentas skaičiuoja, kad geriausiu atveju 1 tūkst. vilkikų gali būti patikrinta per 14 dienų, tačiau sieną kerta ne tik Lietuvoje registruoti krovininiai automobiliai, todėl procesas užtruks ilgiau.
„Per parą viename poste patikrinama apie 50–70 vilkikų, atvykstančių iš Baltarusijos, apie 2–3 vilkikus per valandą (...). 14 parų – tiek gali užtrukti patikrinti 1 tūkst. vilkikų su puspriekabėmis, jei eilėje būtų vien Lietuvoje registruoti sunkvežimiai. Tačiau Baltarusijos–Lietuvos sieną kerta ir kitų šalių transportas“, – nurodo departamentas.
„Darytina prielaida, kad tai gali užtrukti ir ženkliai ilgiau, nes Baltarusijos pusė, tikėtina, neteiks prioriteto grįžtančiam Lietuvoje registruotam transportui, tad teks (Lietuvos vilkikams – BNS) stovėti bendroje eilėje išsibarsčius kas kur, o ne vienas paskui kitą“, – priduria Muitinė.
Pasak Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovo Giedriaus Mišučio, pasienio punktų pralaidumas didėja, per juos praleidžiami didesni automobilių srautai, tačiau laukiamų Lietuvos vilkikų vis dar nėra.
G. Mišučio teigimu, muitinės darbas tikrinant vilkikus trunka ilgiau nei pasieniečių, kurie patikrina tik vairuotojų ir automobilių dokumentus, todėl punktų pralaidumas priklauso nuo muitinės efektyvumo.
„Muitinės procedūros užtrunka žymiai ilgiau, ypač atvykstančių krovininių automobilių, nes kiekvieno jų yra ne tik detaliai tikrinami dokumentai, bet ir pats krovinys pagal visus reikalavimus skenuojant jį rentgenu“, – BNS antradienį sakė pasieniečių atstovas.
BNS rašė, kad Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ teigė kartu su muitinė ieškanti būdų padidinti punktų pralaidumą.
Apie tai yra užsiminęs ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigdamas, jog sprendimo bus ieškoma tariantis su finansų ministru bei muitinės ir pasieniečių pareigūnais.
Nacionalinio saugumo komisija ketvirtadienį rinksis svarstyti tolesnių būdų spręsti susidariusią situaciją dėl strigusių Lietuvos vilkikų Baltarusijos paskirtose stovėjimo aikštelėse.
Ministrų kabinetas praėjusį trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.