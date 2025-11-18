Muitinės atstovas: per Lietuvos pasienį vis dar įmanoma išvengti kontrolės

Kaip LRT radijui antradienį pasakojo MKT vadovas M. Kaušilas, jau beveik dvejus metus į Lietuvą iš kitų šlių atvykstančiam transportui yra taikoma šimtaprocentinė rentgeno kontrolė, tai yra – skenuojama ne dalis, o visa transporto priemonė.
Šios priemonės taikymas, pasak M. Kaušilo, yra viena iš priemonių, kodėl Lietuvoje fiksuojama daugiau kontrabandinių cigarečių sulaikymo atvejų. Tiesa, anot MKT vadovo, pasienio punktuose įmanoma išvengti rentgeno kontrolės, bet tai esą yra reti atvejai.
„Daugelis pasienio postų statyti pakankamai seniai. Pasienio postuose veikia eilė institucijų, kurios tarpusavyje turi susiderinti savo veiklą, tačiau yra įmanoma, kad dėl tam tikrų infrastruktūrinių aplinkybių transporto priemonės pavyksta išvengti tos šimtaprocentinės kontrolės, bet tai tikrai yra pavieniai atvejai“, – LRT radijui kalbėjo M. Kaušilas.
MKT direktorius, kalbėdamas apie kontrabandinių cigarečių sulaikymo atvejus, pažymėjo, kad šiemet minėtas prekes imta dažniau gabenti oro bei jūrų transportu.
„Anksčiau labiausiai buvo koncentruojamasi į krovininį, lengvąjį transportą per pasienio postus, tai šiais metais mes daug atlikę (kontrabandinių cigarečių – ELTA) sulaikymų, kuomet buvo bandyta įvežti kontrabandą oro transportu po priedangos kroviniais, jūrų transportu, konteineriais, ir taip pat daug krovinių sulaikyta, kurie įvežti iš Latvijoje nelegaliai veikiančių fabrikų“, – komentavo M. Kaušilas.
MKT vadovas patikslino, kad kontrabandinių cigarečių gabenimas meteorologiniais balionais didelių finansinių nuostolių nesukelia, kitaip tariant, balionais gabenama sąlyginai nedideli cigarečių kiekiai. Daugiau šio tipo kontrabandos, anot M. Kaušilo, atgabenama jau lėktuvais, laivais.
„Lėktuvais gabenami net tik keleiviai, bet ir kroviniai. Krovinių sektoriuose po priedangos prekėmis buvo bandyta įvežti iš Jungtinių Arabų Emyratų ten pagamintas cigaretes. Analogiška situacija yra ir jūsų uostuose – konteineriais gabenamos prekės, deklaruojant jas įvairiais kitais kodais, įvairiomis kitomis prekėmis, daromi „karstai“, kai paletę įdeda dalis cigarečių, taip pat ir legalių, deklaruotų prekių, taip siekiant suklaidinti pasienio postuose, jūrų ar oro uostuose dirbančius pareigūnus“, – pasakojo M. Kaušilas.
MKT duomenimis, per devynis šių metų mėnesius sulaikė 6,1 mln. pakelių kontrabandinių cigarečių. Tuo metu 2024-aisiais per visus metus Lietuvos muitinėje sulaikyta 4,56 mln. pakelių rūkalų.
Muitinės kriminalistai šiemet pradėjo 21 ikiteisminį tyrimą dėl tabako gaminių – jų kontrabandos ar neteisėto disponavimo. Beveik visi tyrimai susiję su ypač dideliais nelegalių rūkalų kiekiais: pavyzdžiui, didžiausią šiemet sulaikytą kontrabandos siuntą, gabentą dviem vilkikais, sudarė net 1,26 mln. pakelių.
Tarp kontrabandinių cigarečių, kaip ir anksčiau, dominuoja baltarusiškos (62 proc.).
