Slenka plaukai ir serumai nepadeda? Pasakė, ką daryti

Visi norime džiaugtis sveikais ir žvilgančiais plaukais, o ką daryti, jeigu jie netikėtai pradeda slinkti? Kaip žinome plaukas formuojasi folikule. Čia yra jo šaknis, riebalų liauka bei pakeliantis lygusis raumuo. Plauko ląstelės nuolat atsinaujina. Jei procesas sutrinka, prasideda problemos.

„Plaukų slinkimo priežastys būna įvairios. Pavyzdžiui, gali pritrūkti vitaminų ar mineralų, paveikia ilgalaikis stresas. Tačiau specialūs šampūnai, serumai ar papildai nepadės, jei plaukai pradėjo slinkti dėl ligos. Todėl pirmiausia reikėtų išsiaiškinti esmines šio sutrikimo priežastis“, – pastebi medicininių tyrimų laboratorijos „Medicina practica“ vadovo pavaduotoja gydytoja Gitana Skendelytė.

Ji pabrėžia, kad plaukų slinkimas gali būti ne vieno susirgimo simptomas. Todėl reikia įvertinti ne tik svarbių medžiagų – geležies, vitamino D, gliukozės, magnio kiekį, bet ir kraujo ląsteles, reikiamų fermentų aktyvumą, lytinius hormonus, diagnozuoti skydliaukės, autoimunines ligas, sifilį ir kt. Visa tai sužinoma paėmus ir vieną kraujo mėginį.

Stinga geležies? Laukite bėdos

Pasak G. Skendelytės, bendrasis kraujo tyrimas parodo apie 26 skirtingus kraujo sudėties parametrus: leukocitus, hemoglobiną, eritrocitus, trombocitus ir kt. Jų pokyčiai padeda diagnozuoti įvairias infekcijas, uždegimus ir kt.

„Šis tyrimas įspėja ir apie geležies stokos mažakraujystę, dėl kurios gali slinkti plaukai. Anemija dažniausiai užklumpa moteris. Geležis labai svarbus plaukams mineralas. Ji padeda pernešti į ląsteles deguonį. Jei stinga geležies, plaukai nyksta ir nebeatauga“, – aiškina ji.

Blogiausia tai, kad anemija ilgai neišsiduoda – bendrasis kraujo tyrimas parodo žemą hemoglobino kiekį tik tada, kai liga atsiskleidžia visa savo jėga. Tvirtinama, kad žmonių, kuriems pradeda trūkti geležies, yra 2–3 kartus daugiau nei sergančiųjų jau išryškėjusia anemija.

„Todėl labai svarbu diagnozuoti dar tik artėjančią (slaptą) mažakraujystę. Ją padeda atskleisti feritino tyrimas“, – dėsto gydytoja.

Gaukite visagalio vitamino

G. Skendelytė priminė, kad dar vienas itin svarbus sveikų plaukų užtikrinimo veiksnys – visagalis vitaminas D: „Jis įeina į ląstelių sudėtį, svarbus plaukų folikulams. Jei bus koks nors vitamino D stygius, tai naujų ląstelių gamyba ir atstatymas vyks lėčiau. Dėl to ir plaukų augimas sulėtėja.“

Kaip žinoma, vitamino D galime gauti trimis būdais: per odą, su maistu ir papildais. Saulės spinduliams veikiant odą jo gauname net 80–90 proc. Saulėkaitoje reikia pabūti be apsauginių kremų atidengus bent ketvirtadalį kūno paviršiaus 10–15 minučių per dieną. Nenuostabu, kad vitamino D stygius pasaulyje jau kurį laiką prilyginimas tikrai epidemijai. Jo kiekį organizme padeda įvertinti tik kraujo tyrimas.

Anot gydytojos, ląstelių augimui svarbi ir gliukozė. Jeigu jos įsisavinimas sutrinka, plaukų folikulai nebegauna reikiamos energijos augti. Gliukozės tyrimas padeda išsiaiškinti, ar nesergama cukriniu diabetu ar kitomis ligomis, dėl kurių gali pradėti slinkti plaukai.

Skydliaukė turi veikti kaip laikrodis

Plaukų slinkimas dažnai būna susijęs su endokrininėmis ligomis. Kaklo priekyje esanti mažytė skydliaukė liauka reguliuoja viso organizmo medžiagų apykaitą, energijos panaudojimą ir saugojimą.

„Skydliaukė turi veikti kaip laikrodis. Kai ji gamina labai daug hormonų, medžiagų apykaita vyksta labai greitai. Tuomet ir plaukai auga greičiau. Bet tokiu atveju jie gali pradėti slinkti, jei pritrūks reikiamų medžiagų. Nauji plaukai nespės ataugti. Kai skydliaukė gamina mažiau hormonų, plaukų augimas gali sulėtėti“, – pranešime spaudai aiškina gydytoja.

Daug kas dar mano, kad skydliaukės hormonų gamybos sutrikimai yra tik vidutinio amžiaus moterų problema. Tačiau specialistai tai paneigia. Su skydliaukės problemomis susiduria įvairaus amžiaus žmonės.

Ypač atidūs turime būti, jei ilgai kamuoja lėtinis stresas, įtemptai dirbama, persirgta kai kuriomis infekcijomis, pavyzdžiui, sunkia COVID-19 forma ir kt. Didesnėje rizikos zonoje yra sergantieji diabetu, širdies ir kraujagyslių, psichinėmis ligomis, jeigu šeimoje yra sergančiųjų skydliaukės ligomis.

G. Skendelytė priminė, kad skydliaukės hormonų gamybos sutrikimas iš pradžių nepastebimas. Tai parodo tik kraujo ištyrimas.