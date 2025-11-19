Sustiprinkite savo imunitetą: išdavė geriausius patarimus

Neatsitiktinai būtent šiuo laikotarpiu daugelis ima ieškoti būdų, kaip sustiprinti imunitetą – nuo karštų arbatų su imbieru iki papildų lentynų vaistinėse. Tačiau, kaip sako „Camelia“ vaistinės vaistininkas Rimvydas Blynas, svarbiausia ne kiekybė, o balansas – organizmą reikia stiprinti sąmoningai, suprantant, ko jam iš tiesų trūksta.
Pagrindiniai simptomai, kad mūsų organizmas silpsta
Anot vaistininko R. Blyno, vieni pagrindinių ženklų, kad organizmas nusilpęs, yra nuovargis, silpnumas ir energijos stoka. Tai gali rodyti geležies, vitamino B12 ar folio rūgšties trūkumą.
„Taip pat gali trūkti B grupės vitaminų ar magnio – visi šie mikroelementai yra svarbūs energijos gamybai ir deguonies pernešimui“, – aiškina jis.
Vaistininkas pabrėžia, kad dažni peršalimai, užsitęsęs ligų laikotarpis ar lėtas pasveikimas gali signalizuoti apie vitamino D, cinko ar vitamino C stoką.
„Lėtas žaizdų gijimas ar kraujavimas taip pat gali būti siejamas su vitamino C, cinko, vitaminų A ir K trūkumu. Jei pastebite sausą odą, pleiskanojimą, plaukų slinkimą ar skilinėjančius nagus – tikėtina, kad trūksta vitaminų A, E, D ar B grupės“, – vardija jis.
Pasak vaistininko, net ir tokie simptomai kaip apetito praradimas, viduriavimas ar sutrikusi žarnyno mikrobioma gali rodyti mineralų trūkumą arba prastą jų įsisavinimą.
Kaip stiprinti organizmą?
Pasak vaistininko R. Blyno, rudens ir žiemos metu, kai sumažėja saulės šviesos, organizmas pats pasigamina mažiau vitamino D. Nors rudens pradžioje dar galime džiaugtis derliumi, vėliau šviežių vaisių ir daržovių kiekis sumažėja, todėl svarbu pasirūpinti, kad organizmui netrūktų būtinų maistinių medžiagų.
„Iš svarbiausių yra vitaminas D, cinkas, vitaminas C, B grupės vitaminai, magnis, selenas. Jeigu jų su maistu gauname per mažai, papildomai galima vartoti žuvų taukus ar augalinės kilmės omega-3“, – pataria jis.
Vaistininkas taip pat rekomenduoja rūpintis žarnyno sveikata ir įtraukti į mitybą probiotikus bei prebiotikus – jie padeda geriau įsisavinti maistines medžiagas ir stiprina imuninę sistemą.
„Šias medžiagas reikėtų pradėti vartoti iš anksto, o ne tada, kai jau susirgote ar nusilpote ir reikia atsigauti. Profilaktika – tai pagrindas. Subalansuota mityba ir reguliarus rūpinimasis savijauta padeda sustiprinti organizmą dar prieš ligas“, – pabrėžia R. Blynas.
Kasdieniai įpročiai turi didelę įtaką
Vaistininkas R. Blynas pabrėžia, kad stiprus imunitetas prasideda nuo kasdienių įpročių. Subalansuota, pilnavertė mityba suteikia organizmui visas reikalingas medžiagas, tačiau ne mažiau svarbus ir fizinis aktyvumas.
„Fizinį aktyvumą reikėtų palaikyti kasdien – net ir paprasta rytinė mankšta padeda pažadinti organizmą. Reguliarūs vidutinio intensyvumo pratimai, tokie kaip greitas ėjimas, plaukimas ar važiavimas dviračiu, gerina kraujo cirkuliaciją ir stiprina imunitetą“, – pataria jis.
Svarbu, anot vaistininko, nepersistengti – per didelis fizinis krūvis gali turėti priešingą efektą ir silpninti organizmą. Be to, jis priduria, kad ne mažiau reikšmingas ir kokybiškas poilsis.
„Bent septynios–aštuonios valandos gero miego yra būtinos, nes miegant vyksta ląstelių atsinaujinimas. Miego trūkumas, priešingai, silpnina imunitetą“, – aiškina R. Blynas.
Dar vienas svarbus aspektas – streso valdymas. Lėtinis stresas sekina organizmą ir eikvoja imuninės sistemos resursus.
„Žmonės, kamuojami nuolatinio streso, dažniau serga, prasčiau miega ir jaučiasi silpniau“, – sako jis.
Pasak vaistininko, natūralus organizmo stiprinimas gali būti malonus ir veiksmingas – lankymasis saunoje ar pirtyje, grūdinimasis šaltu vandeniu ar kontrastiniai dušai padeda gerinti kraujotaką ir lavina organizmo gebėjimą prisitaikyti prie įvairių sąlygų. Palaipsniui pripratęs prie šalčio, žmogus tampa atsparesnis tiek žemesnei temperatūrai, tiek ligoms.
„Kiti labai svarbūs dalykai – žalingų įpročių atsisakymas. Rūkymas, alkoholis, nutukimas ar nesaikingas buvimas saulėje silpnina imuninę sistemą. Atsisakius jų, iš tiesų galime jaustis geriau ir stipriau“, – pabrėžia R. Blynas.
Žmonių klaidos, bandant stiprinti organizmą
Pasak vaistininko, viena dažniausių žmonių klaidų – įsitikinimas, kad „kuo daugiau, tuo geriau“.
Žmonės kartais galvoja, kad jei suvartos daugiau vitaminų ar vaistų, tai paspartins pasveikimą. Tačiau dažnai pamirštama, jog tos pačios veikliosios medžiagos gali kartotis skirtinguose preparatuose, ir taip galima net pakenkti organizmui“, – aiškina jis.
Dar viena klaida – perdėtas pasitikėjimas liaudiškomis priemonėmis:
„Jeigu jau vartojame medų, imbierą ar citriną, tai nereiškia, kad kuo daugiau jų suvalgysime, tuo greičiau pasveiksime. Viskas turi savo ribas“.
R. Blynas pabrėžia, kad dauguma ligų turi natūralią eigą ir išgyja per savaitę, nepriklausomai nuo to, gydomės ar ne.
„Galime paspartinti sveikimą viena ar dviem dienomis, bet tikrai nepasveiksime per parą. Svarbu realiai vertinti savo lūkesčius ir neperlenkti lazdos“, – teigia jis.
Pasak specialisto, per didelis tam tikrų priemonių kiekis gali sukelti priešingą efektą.
„Jeigu, pavyzdžiui, išgersime per daug imbiero su citrina, galime ne padėti, o sudirginti skrandį. Todėl svarbiausia – saikas, subalansuota mityba, poilsis ir kantrybė. Organizmui reikia laiko, kad jis sustiprėtų“, – apibendrina vaistininkas.
