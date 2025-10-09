„Rudeniu padvelks stipriau“: Naglis Šulija įspėja, kokie orai laukia

Kol kas orai nėra ir nebus nei šilti, nei labai vėsūs, sako jis. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 7–9, šalies vakaruose 10–12 laipsnių šilumos, šalnų nebus. Rytoj įdienojus vyraus 13–15 laipsnių šilumos, šalies rytuose šils iki 10–12 laipsnių.
„Kitaip tariant, rudeniu padvelks stipriau. Naktį palis visur, dieną – daug kur, ir vakare ims giedrytis. Sustiprės nemalonus šiaurės vakarų vėjas, ypač prie jūros“, – nurodo N. Šulija.
O naktį atvės iki 7–9, šalies vakaruose 10–12 laipsnių, dieną šils iki 13–15, šalies rytuose 10–12 laipsnių šilumos
Orai savaitgalį
Šeštadienio naktį palis daugiausia rytinėje šalies pusėje, dieną palis daug kur, bet tai bus negausus lietus. Vėjas išliks. Žemiausia temperatūra naktį bus nevienoda: paryčiais bus nuo 2–4 laipsnių šilumos šalies rytuose iki 9–11 vakaruose, dieną oras sušils iki 13–15 laipsnių.
Sekmadienio naktį beveik nelis, dieną lietus lis protarpiais. Vis dar bus vėjuota. Naktį atvės iki 6–8, šalies vakaruose 9–11 laipsnių, dieną oras šils iki 10–12 laipsnių šilumos.
„Ką gi, bus šlapia ir vėjuota, tačiau kol kas dar nešalta“, – pabrėžia sinoptikas.
