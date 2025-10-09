Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

„Rudeniu padvelks stipriau“: Naglis Šulija įspėja, kokie orai laukia

2025-10-09 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-09 17:55

Artimiausią naktį Lietuvoje bus debesuota. Apie vidurnaktį gausiau lyti pradės prie jūros, vėliau lietus pajudės į rytus ir iki ryto pasieks rytinį šalies pakraštį. Kai kur gali palyti smarkėliau. Dieną debesuotumas bus nepastovus, vakare giedrysis, iki to meto daug kur palis, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

0

Kol kas orai nėra ir nebus nei šilti, nei labai vėsūs, sako jis. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 7–9, šalies vakaruose 10–12 laipsnių šilumos, šalnų nebus. Rytoj įdienojus vyraus 13–15 laipsnių šilumos, šalies rytuose šils iki 10–12 laipsnių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, rudeniu padvelks stipriau. Naktį palis visur, dieną – daug kur, ir vakare ims giedrytis. Sustiprės nemalonus šiaurės vakarų vėjas, ypač prie jūros“, – nurodo N. Šulija.

O naktį atvės iki 7–9, šalies vakaruose 10–12 laipsnių, dieną šils iki 13–15, šalies rytuose 10–12 laipsnių šilumos

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Orai savaitgalį

Šeštadienio naktį palis daugiausia rytinėje šalies pusėje, dieną palis daug kur, bet tai bus negausus lietus. Vėjas išliks. Žemiausia temperatūra naktį bus nevienoda: paryčiais bus nuo 2–4 laipsnių šilumos šalies rytuose iki 9–11 vakaruose, dieną oras sušils iki 13–15 laipsnių.

Sekmadienio naktį beveik nelis, dieną lietus lis protarpiais. Vis dar bus vėjuota. Naktį atvės iki 6–8, šalies vakaruose 9–11 laipsnių, dieną oras šils iki 10–12 laipsnių šilumos.

„Ką gi, bus šlapia ir vėjuota, tačiau kol kas dar nešalta“, – pabrėžia sinoptikas.

