  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Vilniaus „Žalgiryje“ – įtampos dėl vadovų pasikeitimo: Mindaugui Kasperūnui įgaliojimai neperduodami

2025-08-23 18:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 18:32

Penktadienį vykusiame Vilniaus „Žalgirio“ dalininkų posėdyje klubo direktoriumi paskirtas Mindaugas Kasperūnas. Tačiau reali vadovybės kaita kol kas nevyksta – buvusi ilgametė klubo vadovė Vilma Venslovaitienė naujajam direktoriui įgaliojimų dar neperdavė.

Vilma Venslovaitienė | Pauliaus Peleckio / BNS foto nuotr.

Penktadienį vykusiame Vilniaus „Žalgirio“ dalininkų posėdyje klubo direktoriumi paskirtas Mindaugas Kasperūnas. Tačiau reali vadovybės kaita kol kas nevyksta – buvusi ilgametė klubo vadovė Vilma Venslovaitienė naujajam direktoriui įgaliojimų dar neperdavė.

0

Posėdyje, kuriame V. Venslovaitienė pati nedalyvavo, jai atstovavo advokatas su įgaliojimu. Posėdžio vadovu paskirtas V. Venslovaitienės atstovas šiuo metu vilkina protokolo tvirtinimą ir kitus būtinuosius dokumentus, todėl faktinis vadovavimas klube lieka jos rankose.

Įdomi detalė – „Žalgirio“ oficialioje svetainėje ir socialiniuose tinkluose vakar paskelbta žinutė apie naująjį vadovą šiandien buvo pašalinta. Manoma, kad taip galėjo nutikti V. Venslovaitienės iniciatyva.

Pagal galiojančią tvarką, vadovų pasikeitimas įsigalioja tuomet, kai dalininkų posėdžio protokolas patvirtinamas ir su naujuoju direktoriumi pasirašoma sutartis. „Registrų centre“ pakeitimas turi būti įregistruotas per 30 dienų.

Tuo metu futbolo bendruomenėje sklinda kalbos apie galimai tuštinamą „Žalgirio“ kasą, tačiau šie gandai oficialiai nėra patvirtinti.

Nepaisant kilusių įtampų, M. Kasperūno paskyrimas vadovu buvo itin palankiai sutiktas tiek „Žalgirio“ sirgalių, tiek futbolo mėgėjų Lietuvoje.

