Cristiano Ronaldo nesėkmė Saudo Arabijos supertaurės finale – pralaimėjo nepaisant pelnyto įvarčio

Dvikovoje dėl pirmojo sezono titulo tarp „Al Nassr“ ir „Al Ahli“ komandų prireikė baudinių serijos. Joje triumfavo 3:2 „Al Ahli“ klubas ir toliau paliko Cristiano Ronaldo be titulų šioje šalyje.
Didžiausia Saudo Arabijos pirmenybių žvaigždė šiose rungtynėse išvedė savo komandą į priekį, kai realizavo 11 m. baudinį. Visgi Frankas Kassie per pridėtą laiką rezultatą išlygino.
Po pertraukos situacija kartojosi: „Al Nassr“ veržėsi į priekį, o „Al Ahli“ jau paskutinėmis rungtynių akimirkomis lygino rezultatą. Į Marcelo Brozovičiaus įvartį atsakė Ibanezas.
Baudinių serijoje užteko vieno netikslaus smūgio. Po Abdullah Al Khaibari netikslaus smūgio „Al Nassr“ nebeturėjo šansų įsigelbėti, nes oponentai pasižymėjo visus 5 kartus.
Iki šiol C. Ronaldo Saudo Arabijoje yra iškovojęs tik vieną trofėjų 2023 m. kai triumfavo Arabijos klubų Čempionų lygoje.
