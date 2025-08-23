Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Cristiano Ronaldo nesėkmė Saudo Arabijos supertaurės finale – pralaimėjo nepaisant pelnyto įvarčio

2025-08-23 17:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 17:40

Saudo Arabijoje įvyko šalies supertaurės finalas.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

0

Dvikovoje dėl pirmojo sezono titulo tarp „Al Nassr“ ir „Al Ahli“ komandų prireikė baudinių serijos. Joje triumfavo 3:2 „Al Ahli“ klubas ir toliau paliko Cristiano Ronaldo be titulų šioje šalyje.

Didžiausia Saudo Arabijos pirmenybių žvaigždė šiose rungtynėse išvedė savo komandą į priekį, kai realizavo 11 m. baudinį. Visgi Frankas Kassie per pridėtą laiką rezultatą išlygino.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos situacija kartojosi: „Al Nassr“ veržėsi į priekį, o „Al Ahli“ jau paskutinėmis rungtynių akimirkomis lygino rezultatą. Į Marcelo Brozovičiaus įvartį atsakė Ibanezas.

Baudinių serijoje užteko vieno netikslaus smūgio. Po Abdullah Al Khaibari netikslaus smūgio „Al Nassr“ nebeturėjo šansų įsigelbėti, nes oponentai pasižymėjo visus 5 kartus.

Iki šiol C. Ronaldo Saudo Arabijoje yra iškovojęs tik vieną trofėjų 2023 m. kai triumfavo Arabijos klubų Čempionų lygoje.

