„Manchester City“ ir vėl nusileido komandai, prieš kurią Guardiola pralaimi dažniausiai

Pepo Guardiolos auklėtiniai namuose 0:2 neprilygo „Tottenham Hotspur“ atstovams.
Rungtynių pradžioje keletą progų turėjo „Manchester City“ ir jų puolėjas Omaras Marmoushas. Visgi, pirmą kartą jo smūgis praskriejo pro pat virpstą, o kitu atveju jį atrėmė vartininkas.
Į priekį „Tottenham“ išvedė pavyzdinė greita ataka Richarlisonas pabėgo kraštu ir atliko puikų perdavimą Brannanui Johnsonui, kuris smūgiu vienu prisilietimu nepaliko varžovams jokių šansų. Nors iš pradžių buvo užfiksuota nuošalė, VAR patikros metu nustatyta, jog svečiai viską atliko pagal taisykles.
Negana to, jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką „Manchester City“ grubiai suklydo. Perdavinėdamas kamuolį prie savų vartų Jamesas Traffordas grubiai suklydo ir nors Richarlisonui smūgiuoti nepavyko, kamuolį gavęs Joao Paulinha savo progos nepraleido ir padvigubino Londono atstovų pranašumą.
Po pertraukos savo baudos aikštelėje klydo jau „Tottenham“ atstovai, bet Erlingo Haalando perdavimas buvo netikslus ir „Manchester City“ nepasinaudojo proga pasiųsti kamuolį į tuščius vartus.
Vėliau rimtesnių progų rungtynių šeimininkai nesusikūrė, o J Traffordus dar teko gelbėti savo komandą nuo trečiojo varžovų įvarčio.
Tai buvo 10-asis „Manchester City“ pralaimėjimas prieš „Tottenham“ per P. Guardiolos vadovavimo laikotarpį. Jie yra neparankiausia komanda Ispanijos trenerio vadovavimo laikotarpiu.
