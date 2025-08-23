Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester City“ ir vėl nusileido komandai, prieš kurią Guardiola pralaimi dažniausiai

2025-08-23 16:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 16:34

Anglijos „Premier“ lygoje pralaimėjimą patyrė „Manchester City“ komanda.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje pralaimėjimą patyrė „Manchester City“ komanda.

REKLAMA
0

Pepo Guardiolos auklėtiniai namuose 0:2 neprilygo „Tottenham Hotspur“ atstovams.

Rungtynių pradžioje keletą progų turėjo „Manchester City“ ir jų puolėjas Omaras Marmoushas. Visgi, pirmą kartą jo smūgis praskriejo pro pat virpstą, o kitu atveju jį atrėmė vartininkas.

Į priekį „Tottenham“ išvedė pavyzdinė greita ataka Richarlisonas pabėgo kraštu ir atliko puikų perdavimą Brannanui Johnsonui, kuris smūgiu vienu prisilietimu nepaliko varžovams jokių šansų. Nors iš pradžių buvo užfiksuota nuošalė, VAR patikros metu nustatyta, jog svečiai viską atliko pagal taisykles.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Negana to, jau per pridėtą pirmojo kėlinio laiką „Manchester City“ grubiai suklydo. Perdavinėdamas kamuolį prie savų vartų Jamesas Traffordas grubiai suklydo ir nors Richarlisonui smūgiuoti nepavyko, kamuolį gavęs Joao Paulinha savo progos nepraleido ir padvigubino Londono atstovų pranašumą.

REKLAMA
REKLAMA

Po pertraukos savo baudos aikštelėje klydo jau „Tottenham“ atstovai, bet Erlingo Haalando perdavimas buvo netikslus ir „Manchester City“ nepasinaudojo proga pasiųsti kamuolį į tuščius vartus.

REKLAMA

Vėliau rimtesnių progų rungtynių šeimininkai nesusikūrė, o J Traffordus dar teko gelbėti savo komandą nuo trečiojo varžovų įvarčio.

Tai buvo 10-asis „Manchester City“ pralaimėjimas prieš „Tottenham“ per P. Guardiolos vadovavimo laikotarpį. Jie yra neparankiausia komanda Ispanijos trenerio vadovavimo laikotarpiu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų