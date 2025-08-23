„Chelsea“ triuškinamos „West Ham“ fanai veržėsi į aikštę ir paliko stadioną anksčiau laiko

Socialiniuose tinkluose taip pat buvo teigiama, kad vienam jaunam „West Ham“ sirgaliui vis dėlto pavyko patekti į aikštę netrukus po to, kai „mėlynieji“ įmušė penktąjį įvartį.
Kai „Chelsea“ visiškai dominavo, tūkstančiai įtūžusių „West Ham“ gerbėjų dar rungtynėms nesibaigus buvo pastebėti paliekantys Londono stadioną.
Teigiama, kad vienam įsiutusiam sirgaliui vis dėlto pavyko įsiveržti į aikštę, tačiau stadiono apsaugos darbuotojai užkirto kelią tolimesniems bandymams. Du sirgaliai buvo sulaikyti apsaugos ir išvesti iš stadiono, kai pareigūnai bandė suvaldyti situaciją.
Sirgaliai reiškė pyktį žaidėjams ir treneriui Grahamui Potteriui, o kiti jau buvo išėję – televizijos kameros užfiksavo minias iš stadiono traukiančių aistruolių, o pasibaigus rungtynėms tribūnos buvo akivaizdžiai ištuštėjusios.
Tai jau antras skaudus „West Ham“ pralaimėjimas šiame sezone – prieš tai jie pirmose „Premier“ lygos rungtynėse 0:3 nusileido lygos naujokams „Sunderland“.
„West Ham“ kapitonas Jarrodas Bowenas „Sky Sports“ eteryje apie savo emocijas po rungtynių sakė: „Manau, kad turbūt galite įsivaizduoti. Įniršęs. Nusivylęs. Visos emocijos, kurios kyla po to, kai per dvejas rungtynes praleidi aštuonis įvarčius ir dar nepelnai nė taško.
Manau, kad susikūrėme tikrai gerą situaciją, kai pirmavome 1:0, bet po to, mano nuomone, įvarčiai buvo labai pigūs iš mūsų pusės.
Mes tikrai nepriverčiame jų dirbti dėl tų trijų įvarčių po standartinių situacijų, nors visada tuo didžiavomės per daugelį metų, o dar keli įvarčiai buvo iš arčiau.
Mes padovanojome jiems įvarčius ir jeigu tai darai prieš bet kokius varžovus, esi nubaustas – kaip tai patyrėme prieš „Sunderland“ praėjusią savaitę ir kaip nutiko šiandien vakare.
Tai yra kolektyvas, mes esame aikštėje kartu, ir kai sekasi, lengva gauti individualių apdovanojimų ar pripažinimo, bet kai reikalai klostosi prastai, reikia rodyti pirštu į kiekvieną žmogų, nes mes visi esame aikštėje.
Tai ne gynėjai, kurie ginasi nepakankamai gerai, ne saugai, ne puolėjai, galbūt nepresinguojantys taip, kaip žinome, kad galime. Tai neabejotinai visuma, ypač šiuo metu.
Manau, kad turime pažvelgti į save, nes, akivaizdu, treneris atėjo, bet aikštėje žaidžia žaidėjai, treneris negali įtakoti to, kas vyksta aikštėje – tai priklauso nuo mūsų.
Tu turi planą, bet futbolas visada išlieka futbolu. Turi neleisti kamuoliui skrieti į savo vartus ir įmušti į kitus. Paprastas futbolas, bet, manau, mes to nedarome pakankamai gerai. Galiu tai pasakyti, nes per dvejas rungtynes praleidome aštuonis įvarčius.
Aš pats, kaip kapitonas, esu įniršęs dėl pirmųjų dviejų savaičių ir dalinuosi ta atsakomybe – tai priklauso nuo manęs, kad iš kiekvieno išspausčiau reakciją.“
