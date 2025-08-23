„Chelsea“ treneris atskleidė, kodėl Cole'as Palmeris nerungtyniavo prieš „West Ham United“

Anglijos rinktinės futbolininką „Chelsea“ startinėje sudėtyje pakeitė brazilų talentas Estevao, o „Chelsea“ šventė triuškinančią pergalę 5:1 prieš savo miesto varžovus.
Palikęs apšilimą anksčiau laiko ir nuėjęs į rūbinę, C. Palmeris pirmojo kėlinio pradžioje atsisėdo ant „Chelsea“ suolo.
Po rungtynių „Chelsea“ treneris Enzo Maresca paaiškino, kad sprendimas neįtraukti C. Palmerio į startinę sudėtį buvo priimtas kaip atsargumo priemonė.
„Pastarąsias keturias ar penkias dienas jis nebuvo 100 procentų pasiruošęs, o šiandien per apšilimą vėl pajuto diskomfortą, todėl nusprendėme jo nestatyti į startinę sudėtį ir nerizikuoti, kad trauma pablogėtų, – „Sky Sports“ sakė E. Maresca. – Pamatysime artimiausiomis valandomis, ar tai rimta, ar ne.
Tai kirkšnies problema. Jau prieš rungtynes su „Crystal Palace“ jis nebuvo visiškai pasiruošęs, bet stengėsi dėl klubo, dėl komandos, dėl sirgalių, nes jis labai rūpinasi komanda. Šį vakarą jis irgi bandė, bet nebuvo gerai.“
C. Palmerį pakeitęs 18-metis Estevao debiutavo „Premier“ lygoje nuo pirmųjų minučių po to, kai vasarą atvyko iš „Palmeiras“. Jis paliko gerą įspūdį – atliko rezultatyvų perdavimą Enzo Fernandezui, kuris dar iki pertraukos pelnė trečiąjį įvartį.
„Chelsea“ gretose pasižymėjo net penki skirtingi žaidėjai – įvarčius pelnė Joao Pedro, Pedro Neto, Moisesas Caicedo, Trevohas Chalobahas ir E. Fernandezas.
Tai buvo pirmoji „Chelsea“ pergalė šiame sezone po nulinių lygiųjų su „Crystal Palace“ „Premier“ lygos atidarymo ture. E. Maresca pabrėžė, kad tai dar kartą parodė, jog komanda nėra priklausoma nuo C. Palmerio.
„Tie, kurie sako, kad esame tik Cole’o komanda… Žinoma, Cole’as yra mūsų geriausias žaidėjas, dėl to abejonių nėra, – sakė E. Maresca. – Aišku, su Cole’u esame daug geresnė komanda, bet, manau, jau praėjusiais metais įrodėme per du ar tris mėnesius, kai Cole’as nebuvo 100 procentų pasiruošęs, o mes pasiekėme ketvirtą vietą, kurios niekas nesitikėjo.“
