Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ treneris atskleidė, kodėl Cole'as Palmeris nerungtyniavo prieš „West Ham United“

2025-08-23 11:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 11:39

Cole‘as Palmeris praleido Londono „Chelsea“ rungtynes prieš „West Ham United“ po to, kai apšilimo metu patyrė kirkšnies traumą.

Cole'as Palmeris | Scanpix nuotr.

Cole‘as Palmeris praleido Londono „Chelsea“ rungtynes prieš „West Ham United“ po to, kai apšilimo metu patyrė kirkšnies traumą.

REKLAMA
0

Anglijos rinktinės futbolininką „Chelsea“ startinėje sudėtyje pakeitė brazilų talentas Estevao, o „Chelsea“ šventė triuškinančią pergalę 5:1 prieš savo miesto varžovus.

Palikęs apšilimą anksčiau laiko ir nuėjęs į rūbinę, C. Palmeris pirmojo kėlinio pradžioje atsisėdo ant „Chelsea“ suolo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po rungtynių „Chelsea“ treneris Enzo Maresca paaiškino, kad sprendimas neįtraukti C. Palmerio į startinę sudėtį buvo priimtas kaip atsargumo priemonė.

REKLAMA
REKLAMA

„Pastarąsias keturias ar penkias dienas jis nebuvo 100 procentų pasiruošęs, o šiandien per apšilimą vėl pajuto diskomfortą, todėl nusprendėme jo nestatyti į startinę sudėtį ir nerizikuoti, kad trauma pablogėtų, – „Sky Sports“ sakė E. Maresca. – Pamatysime artimiausiomis valandomis, ar tai rimta, ar ne.

REKLAMA

Tai kirkšnies problema. Jau prieš rungtynes su „Crystal Palace“ jis nebuvo visiškai pasiruošęs, bet stengėsi dėl klubo, dėl komandos, dėl sirgalių, nes jis labai rūpinasi komanda. Šį vakarą jis irgi bandė, bet nebuvo gerai.“

C. Palmerį pakeitęs 18-metis Estevao debiutavo „Premier“ lygoje nuo pirmųjų minučių po to, kai vasarą atvyko iš „Palmeiras“. Jis paliko gerą įspūdį – atliko rezultatyvų perdavimą Enzo Fernandezui, kuris dar iki pertraukos pelnė trečiąjį įvartį.

REKLAMA
REKLAMA

„Chelsea“ gretose pasižymėjo net penki skirtingi žaidėjai – įvarčius pelnė Joao Pedro, Pedro Neto, Moisesas Caicedo, Trevohas Chalobahas ir E. Fernandezas.

Tai buvo pirmoji „Chelsea“ pergalė šiame sezone po nulinių lygiųjų su „Crystal Palace“ „Premier“ lygos atidarymo ture. E. Maresca pabrėžė, kad tai dar kartą parodė, jog komanda nėra priklausoma nuo C. Palmerio.

„Tie, kurie sako, kad esame tik Cole’o komanda… Žinoma, Cole’as yra mūsų geriausias žaidėjas, dėl to abejonių nėra, – sakė E. Maresca. – Aišku, su Cole’u esame daug geresnė komanda, bet, manau, jau praėjusiais metais įrodėme per du ar tris mėnesius, kai Cole’as nebuvo 100 procentų pasiruošęs, o mes pasiekėme ketvirtą vietą, kurios niekas nesitikėjo.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų