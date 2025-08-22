Sukčiai pasinaudojo mirusio futbolininko Diogo Jotos vardu ir apgaule išviliojo daugiau nei 60 tūkstančių eurų

Pranešama, jog svetainė diogojotafoundation.org buvo sukurta praėjus trims dienoms po Diogo Jotos mirties. Joje buvo skelbiama, kad fondas jau surinko beveik 60 tūkst. ir dalinosi informacija apie neva išdalintas 25 tūkst. maisto porcijų, remtus 300 vaikų bei įvykdytas 50 vietos partnerysčių projektų. Aukos buvo priimamos tik kriptovaliuta – per USDT, ETH ir specialias mokėjimo platformas.
Visgi, po „The Telegraph“ tyrimo paaiškėjo, kad fondas neturi nieko bendro nei su D. Jotos šeima, nei su „Liverpool“ klubu. Šeimos nariai viešai paneigė bet kokią sąsają su projektu, o „Liverpool“ patvirtino, kad neprisidėjo ir nežino apie tokią iniciatyvą. Svetainėje buvo naudojami UNICEF, „Allianz“ ir kitų organizacijų logotipai – visos jos patvirtino jokios partnerystės neturėjusios ir pareikalavo pašalinti jų simboliką.
Labdaros organizacijų komisija pranešė, kad fondas net nebandė registruotis kaip oficiali labdaros organizacija. Mokėjimo paslaugos teikėjai taip pat paneigė, jog tiesiogiai priėmė bet kokius mokėjimus.
Po šių paviešintų faktų svetainė buvo nedelsiant uždaryta ir šiuo metu nebeprieinama. Paramą siuntę žmonės liko apgauti, žadėta parama bendruomenei ir D. Jotos atminimui tapo klastingu pretekstu pritraukti lėšas fiktyviam projektui.
