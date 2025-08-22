Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Newcastle Utd“ strategas patvirtino: Isakas praleis rungtynes su „Liverpool“

2025-08-22 18:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 18:29

„Newcastle United“ vyriausiasis treneris Eddie Howe‘as patvirtino, jog Alexanderis Isakas pirmadienį praleis Anglijos „Premier“ lygos rungtynes su „Liverpool“.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

„Jokių pokyčių neįvyko. A. Isakas nebus įtrauktas į komandos sudėtį ir artėjančioms rungtynėms. Mano nuomone, visa tai neturėtų vykti viešai. Viską geriau yra spręsti už uždarų durų. Klubas šioje situacijoje pasisakė, tikriausiai tuo metu pagrįstai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią savaitę jo nemačiau. Kai susitinku su juo, mes kalbamės įprastai, nėra jokių problemų. Žinoma, ši situacija yra sudėtinga abiem pusėms ir toli gražu ne ideali. Jis treniruojasi atskirai nuo komandos.

Jis turi su mumis galiojantį kontraktą, yra mūsų žaidėjas. Norėčiau, kad jis pirmadienį žaistų, bet jis to nedarys ir dėl to yra gaila. Aš 100 proc. noriu vėl matyti jį vilkintį „Newcastle Utd“ marškinėlius. Santykiai tarp mūsų gerbėjų ir Isako vis dar gali būti geri. Fanai visada reaguos į tai, kaip futbolininkas žaidžia“, – kalbėjo strategas.

Į „Liverpool“ persikelti norintis A. Isakas ne tik praleido „Newcastle Utd“ pirmąsias „Premier“ lygos sezono rungtynes, bet ir nedalyvavo PFA apdovanojimuose.

