Frankas apie „Arsenal“ vietoje „Tottenham“ pasirinkusį Eze: „Nenoriu žaidėjų, kurie nenori atvykti į šį klubą“

„Kad būtų aišku, nenoriu žaidėjų, kurie nenori atvykti į šį klubą. Jei jie nenori atvykti į klubą ir nešioti šio klubo fantastiško emblemos, tuomet mes jų čia nenorime. Esu beveik įsitikinęs, kad fanai jaučiasi taip pat.
Jei jie nenori užsivilkti fantastiškų marškinėlių, žaisti dėl šio klubo, tikrai mėgautis tuo, jokių problemų. Tuomet mes jų nenorime. Manau, kad tai yra pagrindinė žinutė.
Sakiau daug kartų ir pasakysiu dar kartą. Klubas sunkiai dirba, kad pamatytų, ar galime sustiprinti sudėtį. Norime sustiprinti tik su tais žaidėjais, kuriais laikome pakankamai gerais. Tai darėme nuo pat pradžių ir toliau tai tęsime“, – kalbėjo strategas.
Priminsime, jog „Arsenal“ pateikė geresnes sąlygas, kad aplenktų „Tottenham“, kurie buvo užmezgę pažengusias derybas su „Crystal Palace“ dėl E. Eze įsigijimo. Visgi sandoris taip ir nebuvo užbaigtas.
