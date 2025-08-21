Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Michaelas Owenas: „Taikomi dvigubi standartai dėl Alexanderio Isako noro palikti „Newcastle“

2025-08-21 15:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 15:47

Michaelas Owenas pateikė savo nuomonę apie susidariusią situaciją dėl Alexanderio Isako noro palikti „Newcastle“.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

Michaelas Owenas pateikė savo nuomonę apie susidariusią situaciją dėl Alexanderio Isako noro palikti „Newcastle“.

0

Švedijos futbolininkas šiuo metu atsisako žaisti komandoje norėdamas palikti klubą. Visgi, „Newcastle“ atsisako parduoti A. Isaką ir šis gali būti priverstas likti komandoje.

Pasak M. Oweno, dažnai perėjimai atsiranda ne dėl žaidėjų norų, o dėl klubų spaudimo, o tuomet spaudoje niekas neeskaluoja šios situacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Devynis kartus iš dešimties, kai vyksta perėjimas, tai būna klubas, kuris verčia žaidėją ir niekas į tai nekreipia dėmesio. Niekam nebūna įdomu, nepaisant to, kad žaidėjai turi šeimas, vaikų mokyklas ar gyvena konkrečioje vietoje.“

M. Owenas atkreipė dėmesį į dvigubus standartus futbolo pasaulyje.

„Iš tiesų niekam neįdomu, ką jaučia pats futbolininkas. Tačiau kai ši situacija yra atvirkštinė, apie tai pradedama kalbėti ir kritikuoti. Aš nesu čia tam, kad kritikuočiau Isaką.“

Iki perėjimo lango pabaigos likus mažiau nei 2 savaitėms „Newcastle“ ir A. Isakui liko nedaug laiko surasti visas puses tenkinantį sprendimą.

