Su Lietuvos rinktine nuo 1991 m. esantis legendinis Juozukas: „Šiemet mūsų komandą sudaro ypatingo charakterio krepšininkai“

Aistringiausi krepšinio mėgėjai po truputį jau kraunasi lagaminus į Tamperę, kur rugpjūčio 27 – rugsėjo 3 d. palaikys Rimo Kurtinaičio treniruojamą Lietuvos rinktinę.
Europos čempionato B grupėje geriausi mūsų šalies krepšininkai kovos su Didžiosios Britanijos, Juodkalnijos, Vokietijos, Suomijos ir Švedijos rinktinėmis.
Nuo pat Nepriklausomybės atgavimo su Lietuvos rinktine esantis ir neatsiejamu jos simboliu tapęs Juozas Petkevičius, kalbėdamas su ltu.basketball svetaine, akcentavo sirgalių svarbą.
„Jeigu tik yra galimybė, visada geriau su rinktine būti nuo pat pirmos čempionato dienos. Tada geriausiai pajauti viso čempionato atmosferą ir gali pilnai išgyventi visas emocijas. Aš pats niekada nežaidžiau profesionaliai, bet man atrodo, kad sirgaliai krepšininkams suteikia labai daug energijos. Kartais užmirštame, bet sirgaliai tikrai gali padėti laimėti rungtynes.“
Legendinis masažotojas, dabar techninio vadybininko pareigas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje einantis J. Petkevičius įsitikinęs – šiemet mūsų komandą sudaro ypatingo charakterio krepšininkai:
„Būna komandų, kuriose dirbdamas tu tiesiog jauti, kad krepšininkai jaudinasi. Šitoje komandoje to visiškai nesimato – tai yra bebaimiai, kovingi ir labai stiprūs žaidėjai. Marekas Blaževičius, Ąžuolas Tubelis, Deividas Sirvydis, Mantas Rubštavičius. Manau, iš šitų ir kitų vyrų subręs labai gera komanda ir galbūt netgi šiais metais turėsime labai gerą rezultatą.“
Krepšininkų ir visos krepšinio bendruomenės tiesiog Juozuku vadinamas J. Petkevičius daugiau nei bet kas kitas yra iš labai arti matęs Lietuvos rinktinės virtuvę Europos, pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse. Įdomu, kaip Juozukas jaučiasi dirbdamas 2025 m. Lietuvos rinktinėje?
„Jaučiuosi kaip geriausioje šeimoje. Labai geras medicinos personalas, kuriam ir aš šiek tiek priklausau. Šiaip esu techninis vadybininkas ir įvairių darbų „užpildytojas“ (šypsosi)“, – pozityviai mintis dėstė legendinis masažuotojas J. Petkevičius.
Šie metai Europos krepšiniui yra ypatingi – pirmasis „EuroBasket“ turnyras įvyko dar 1935 m., todėl šiais metais minimas Europos čempionato 90-mečio jubiliejus.
Priminsime, kad Lietuvos rinktinė Europos čempione tapo tris kartus – 1937 m. Rygoje, 1939 m. Kaune ir 2003 m. Stokholme. Skandinavijos šalis ir kaimyninė Latvija Lietuvos rinktinei jau dukart padėjo užkopti į Europos viršūnę, o dabartinis rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis nusiteikęs būtent šiais metais nutraukti dešimtmetį trunkantį medalių badą. Lietuvos kelionė link išsvajotųjų „EuroBasket“ medalių rugpjūčio pabaigoje, kaip ir prieš 22 metus, prasideda Skandinavijoje.
„Teko būti Suomijoje prieš daugelį metų ir labai laukiu šito sugrįžimo, nes su rinktine dar čia nesu buvęs. Visi labai geranoriškai ir sąžiningai dirba. Labai geras jaunimas, labai geri vyrai. Visos rinktinės buvo gana neblogos, bet šita man kažkodėl labai imponuoja“, – pastebi Juozukas.
Paprašytas duoti palinkėjimą Lietuvos rinktinei ir visai krepšinio sirgalių bendruomenei, J. Petkevičius sakė:
„Norisi, kad per daug streso nebūtų. Kažkiek malonaus jaudulio reikia ir labai reikia malonių pabaigų.“
