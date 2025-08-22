Granitas Xhaka paaiškino, kodėl pasirinko „Sunderland“

Šią vasarą iki tol vienoje stipriausių Vokietijos komandų „Bayer“ žaidęs futbolininkas priėmė netikėtą sprendimą ir grįžo į Angliją. Jo naujoji ekipa praėjusį sezoną dar žaidė žemesniame pagal pajėgumą Anglijos divizione.
Šveicarijos futbolininkas atviravo, kad patirtis Anglijos klube gali tapti reikšmingu žingsniu jo ateities karjerai.
„Tikiu, kad ši patirtis „Sunderland“ komandoje labai prisidės prie mano ateities. Noriu siekti trenerio karjeros. Todėl svarbu išgyventi sunkius ir solidarumo reikalaujančius momentus. Turėsime daug kentėti. Tai kita futbolo pusė, kuri mane formuos.“
„Premier“ lygą „Sunderland“ pradėjo netikėtai lengva pergale prieš „West Ham“ 3:0.
