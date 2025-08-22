Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Granitas Xhaka paaiškino, kodėl pasirinko „Sunderland“

2025-08-22 20:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 20:03

Granitas Xhaka atskleidė netikėtą priežastį, kodėl jis rinkosi žaidimą „Sunderland“ komandoje.

Granitas Xhaka | Scanpix nuotr.

Granitas Xhaka atskleidė netikėtą priežastį, kodėl jis rinkosi žaidimą „Sunderland“ komandoje.

0

Šią vasarą iki tol vienoje stipriausių Vokietijos komandų „Bayer“ žaidęs futbolininkas priėmė netikėtą sprendimą ir grįžo į Angliją. Jo naujoji ekipa praėjusį sezoną dar žaidė žemesniame pagal pajėgumą Anglijos divizione.

Šveicarijos futbolininkas atviravo, kad patirtis Anglijos klube gali tapti reikšmingu žingsniu jo ateities karjerai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikiu, kad ši patirtis „Sunderland“ komandoje labai prisidės prie mano ateities. Noriu siekti trenerio karjeros. Todėl svarbu išgyventi sunkius ir solidarumo reikalaujančius momentus. Turėsime daug kentėti. Tai kita futbolo pusė, kuri mane formuos.“

„Premier“ lygą „Sunderland“ pradėjo netikėtai lengva pergale prieš „West Ham“ 3:0.

