Lenkijos rinktinė apsisprendė dėl galutinės sudėties

Komandos lyderiais turėtų būti Mateušas Ponitka ir natūralizuotas amerikietis Jordanas Loydas. Daug tikimasi ir iš Aleksanderio Balcerowskio.
Lenkų sudėtis: Aleksanderis Balcerowskis, Aleksanderis Dziewa, Tomašas Gielo, Kamilas Lačynskis, Jordanas Loydas, Michalas Michalakas, Dominik Olejničakas, Andržejus Pluta, Mateušas Ponitka, Michalas Sokolowskis, Šymonas Zapala, Przemyslawas Žolnierewičius.
D grupėje Katovicuose lenkai žais su islandais, prancūzais, slovėnais, belgais ir žydais.
