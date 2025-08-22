Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lenkijos rinktinė apsisprendė dėl galutinės sudėties

2025-08-22 19:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 19:59

Lenkijos rinktinės vyriausiasis treneris Igoris Miličičius apsisprendė dėl dvyliktuko, kurios varžysis Europos čempionate.

Lenkai išrikiavo sudėtį

Lenkijos rinktinės vyriausiasis treneris Igoris Miličičius apsisprendė dėl dvyliktuko, kurios varžysis Europos čempionate.

0

Komandos lyderiais turėtų būti Mateušas Ponitka ir natūralizuotas amerikietis Jordanas Loydas. Daug tikimasi ir iš Aleksanderio Balcerowskio.

Lenkų sudėtis: Aleksanderis Balcerowskis, Aleksanderis Dziewa, Tomašas Gielo, Kamilas Lačynskis, Jordanas Loydas, Michalas Michalakas, Dominik Olejničakas, Andržejus Pluta, Mateušas Ponitka, Michalas Sokolowskis, Šymonas Zapala, Przemyslawas Žolnierewičius.

D grupėje Katovicuose lenkai žais su islandais, prancūzais, slovėnais, belgais ir žydais.

