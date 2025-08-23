Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Serbija pristatė sudėtį Europos čempionatui

2025-08-23 16:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 16:20

Serbijos rinktinės vyriausiasis treneris Svetislavas Pešičius paskelbė galutinę sudėtį, su kuria dalyvaus Europos čempionate.

Nikola Jokičius | FIBA nuotr.

Serbijos rinktinės vyriausiasis treneris Svetislavas Pešičius paskelbė galutinę sudėtį, su kuria dalyvaus Europos čempionate.

REKLAMA
0

Iš kandidatų sąrašo paskutiniai išbraukti Nikola Topičius, Balša Koprivica ir Dejanas Davidovacas.

Serbija varžysis A grupėje kartu su Portugalija, Estija, Latvija, Turkija ir Čekija.

Serbijos rinktinės sudėtį Europos čempionatui sudaro Bogdanas Bogdanovičius, Stefanas Jovičius, Vasilije Micičius, Vanja Marinkovičius, Aleksa Avramovičius, Filipas Petruševas, Marko Guduričius, Ognjenas Dobričius, Nikola Jovičius, Tristanas Vukčevičius, Nikola Jokičius ir Nikola Milutinovas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų