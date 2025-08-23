Serbija pristatė sudėtį Europos čempionatui

Iš kandidatų sąrašo paskutiniai išbraukti Nikola Topičius, Balša Koprivica ir Dejanas Davidovacas.
Serbija varžysis A grupėje kartu su Portugalija, Estija, Latvija, Turkija ir Čekija.
Serbijos rinktinės sudėtį Europos čempionatui sudaro Bogdanas Bogdanovičius, Stefanas Jovičius, Vasilije Micičius, Vanja Marinkovičius, Aleksa Avramovičius, Filipas Petruševas, Marko Guduričius, Ognjenas Dobričius, Nikola Jovičius, Tristanas Vukčevičius, Nikola Jokičius ir Nikola Milutinovas.
