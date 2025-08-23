Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos WU-15 futbolo rinktinė pasirodymą Baltijos taurėje pradėjo nesėkme

2025-08-23 13:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 13:54

Lietuvos merginų iki 15 metų rinktinė pradėjo savo pasirodymą Rygoje vykstančiame Baltijos taurės turnyre.

Lietuvos WU-15 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos merginų iki 15 metų rinktinė pradėjo savo pasirodymą Rygoje vykstančiame Baltijos taurės turnyre.

1

Pirmame susitikime Domo Paulausko treniruojama rinktinė 0:2 (0:0) nusileido Estijos bendraamžėms. Lietuvaitėms dar liko sužaisti su Farerų Salų bei Latvijos rinktinėmis.

Penktadienio dvikova pirmą rungtynių kėlinį vyko apylygiai, nė vienai komandai jo metu nepavyko atsidaryti savo įvarčių sąskaitos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu po pertraukos viską nulėmė trylikos minučių atkarpa. Per ją estės pasižymėjo dviem tiksliais smūgiais, kurie estėms garantavo pirmą pergalę.

Sekmadienį lietuvės susitiks su Farerų Salų komanda, Estijos ekipos laukia turnyro šeimininkių latvių iššūkis.

U15 merginų Baltijos taurės turnyro statistika

Estija – Lietuva 2:0 (0:0)

Rygos SK „Daugavgrīva“ stadionas;

Įvarčiai: 57 min. Elisabeth Ottas, 70 min. Elina Dobolina (Estija).

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Monika Kriūnaitė, Amelija Gudmundsson, Andrėja Tamošauskaitė, Ieva Bendikaitė, Augustė Kriūnaitė, Milana Vasiljeva, Adelė Baranauskaitė, Liepa Papievytė, Gytė Saulėnaitė, Rugilė Kamienaitė, Viktorija Liberė.

Atsargoje: Eivilė Riterytė, Audrė Lučinskaitė, Liepa Zlatkutė, Karolina Mažūnaitė, Urtė Balčiūnaitė, Julija Laurenčikaitė, Beatričė Sinkevičiūtė, Taja Kutut, Gerda Murauskaitė

