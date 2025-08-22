Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Neptūno“ dubleriai pristatė sudėtį ir prie vairo sugrąžino T.Gaidamavičių

2025-08-22 19:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 19:00

Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ pasitinka 2025–2026 m. sezoną su atsinaujinimais komandos sudėtyje ir trenerių štabe. Vyriausias komandos žaidėjas bus Ernestas Jonkus, gimęs 1999 m., tačiau sukaupęs nemažai patirties rungtyniaujant tiek Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), tiek Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).

T.Gaidamavičius grįžta į Klaipėdos klubą (Dainius Lukšta, NKL)

Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ pasitinka 2025–2026 m. sezoną su atsinaujinimais komandos sudėtyje ir trenerių štabe. Vyriausias komandos žaidėjas bus Ernestas Jonkus, gimęs 1999 m., tačiau sukaupęs nemažai patirties rungtyniaujant tiek Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), tiek Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).

REKLAMA
0

„Norėjome dar labiau atjauninti sudėtį po praėjusio sezono. Priimtas toks sprendimas rungtyniauti be veteranų, bet liekant su tokiais žaidėjais kaip Ernestas Jonkus, Rokas Mačiulis, Klaidas Metrikis, naujokas Eimantas Žilius, kurie turi sukaupę nemažai patirties ir galės ja pasidalinti su jaunesniais komandos draugais“, – sakė komandos direktorius Dainius Vaitelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu uostamiesčio komandoje figūruoja 9 žaidėjai, tačiau galimybė pasirodyti ir išsikovoti vietą sudėtyje bus suteikta jauniems krepšininkams.

REKLAMA
REKLAMA

„Nors visos vietos komandos sudėtyje dar ir neužpildytos, tačiau paliekame galimybę pasirodyti jauniems žaidėjams ir taip pat laukiame kelių legionierių peržiūroje. Bus ir vienas ar du žaidėjai iš pagrindinės „Neptūno“ komandos, kurie prisijungs padėti rungtynėse, kai kurie galbūt bus integruojami iš Regionų krepšinio lygos (RKL)“, – kalbėjo D. Vaitelis.

REKLAMA

Komandą treniruoti grįžta Tomas Gaidamavičius, kuris su Klaipėdos komanda jau yra iškovojęs vieną aukso medalį NKL, o jam talkins Deividas Anužis ir Mindaugas Mikuckis, o komandos masažuotoju ir toliau dirbs Dovydas Narvilas.

„Džiaugiamės, jog pavyko susitarti su T. Gaidamavičiumi ir grąžinti jį prie mūsų komandos vairo. Jis puikiai čia jaučiasi, žino klubo vidų, moka dirbti su jaunimu, tad laiko įsivažiuoti jam tikrai nereikės. Apskritai smagu, kad pavyko išlaikyti branduolį, bet tuo pačiu prijungti ir pajėgių žaidėjų. Taip pat džiaugiuosi, kad komandoje bus daug klaipėdiečių, kurie čia augo ir užaugo“, – apie komandos dėlionę sakė D. Vaitelis.

Sudėtis: Rytis Šakaitis, Ernestas Jonkus, Džiugas Remeikis, Simas Šarakauskas, Rokas Mačiulis, Klaidas Metrikis, Eimantas Žilius, Juozas Virkutis, Matas Mačijauskas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų