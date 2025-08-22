„Neptūno“ dubleriai pristatė sudėtį ir prie vairo sugrąžino T.Gaidamavičių

„Norėjome dar labiau atjauninti sudėtį po praėjusio sezono. Priimtas toks sprendimas rungtyniauti be veteranų, bet liekant su tokiais žaidėjais kaip Ernestas Jonkus, Rokas Mačiulis, Klaidas Metrikis, naujokas Eimantas Žilius, kurie turi sukaupę nemažai patirties ir galės ja pasidalinti su jaunesniais komandos draugais“, – sakė komandos direktorius Dainius Vaitelis.
Šiuo metu uostamiesčio komandoje figūruoja 9 žaidėjai, tačiau galimybė pasirodyti ir išsikovoti vietą sudėtyje bus suteikta jauniems krepšininkams.
„Nors visos vietos komandos sudėtyje dar ir neužpildytos, tačiau paliekame galimybę pasirodyti jauniems žaidėjams ir taip pat laukiame kelių legionierių peržiūroje. Bus ir vienas ar du žaidėjai iš pagrindinės „Neptūno“ komandos, kurie prisijungs padėti rungtynėse, kai kurie galbūt bus integruojami iš Regionų krepšinio lygos (RKL)“, – kalbėjo D. Vaitelis.
Komandą treniruoti grįžta Tomas Gaidamavičius, kuris su Klaipėdos komanda jau yra iškovojęs vieną aukso medalį NKL, o jam talkins Deividas Anužis ir Mindaugas Mikuckis, o komandos masažuotoju ir toliau dirbs Dovydas Narvilas.
„Džiaugiamės, jog pavyko susitarti su T. Gaidamavičiumi ir grąžinti jį prie mūsų komandos vairo. Jis puikiai čia jaučiasi, žino klubo vidų, moka dirbti su jaunimu, tad laiko įsivažiuoti jam tikrai nereikės. Apskritai smagu, kad pavyko išlaikyti branduolį, bet tuo pačiu prijungti ir pajėgių žaidėjų. Taip pat džiaugiuosi, kad komandoje bus daug klaipėdiečių, kurie čia augo ir užaugo“, – apie komandos dėlionę sakė D. Vaitelis.
Sudėtis: Rytis Šakaitis, Ernestas Jonkus, Džiugas Remeikis, Simas Šarakauskas, Rokas Mačiulis, Klaidas Metrikis, Eimantas Žilius, Juozas Virkutis, Matas Mačijauskas.
