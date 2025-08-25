„Juventus“ palikęs gynėjas keliasi į Vilkaviškį

24 metų 193 cm ūgio gynėjas pasirašė kontraktą su Vilkaviškio „Perlu Go“.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) J.Ramanausko vidurkiai siekė 11 minučių, 2,3 taško (18 procentų tritaškių), 1,3 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 0,3 naudingumo balo.
Gynėjas į Nacionalinę krepšinio lygą (NKL) grįžta pirmą kartą nuo 2021-ųjų, kai atstovavo Kauno „Žalgirio“ dubleriams.
Kaunietis per karjerą du kartus yra vilkėjęs Jonavos klubo marškinėlius, su kuriais pasirodė tiek NKL, tiek LKL, du sezonus praleido užsienyje, varžydamasis Nyderlanduose ir antrojoje Vokietijos lygoje.
Vilkaviškio ekipa praėjusį sezoną nužygiavo iki NKL finalo, tačiau jame 0:3 nusileido „Telšiams“.
