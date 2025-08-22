Trys lietuviai iš keturių šventė pergales Europoje

Nugalėtojų gretose J. Lasickas žaidė visas rungtynes.
Ne taip sėkmingai rungtynės susiklostė Olomouco „Sigma“ klubui, kuris UEFA Europos lygos paskutiniame atrankos etape pirmą mačą svečiuose pralaimėjo rezultatu 0:3 „Malmo“ klubui.
„Sigma“ gretose Artūras Dolžnikovas žaidė visą antrą kėlinį, o 67 minutę buvo įspėtas geltona kortele.
Tuo metu UEFA Konferencijų lygos paskutiniame atrankos etape pirmas rungtynes rezultatu 1:0 laimėjo „Celje“ klubas, kurio gretose visą mačą žaidė Artemijus Tutyškinas. „Celje“ namuose įveikė Čekijos „Ostrava“ klubą.
Pergalę tokiu pačiu rezultatu pasiekė ir Hamrūno „Spartans“ ekipa. Ji namuose 1:0 nugalėjo Rygos RFS ekipą, o „Spartans“ komandoje visas rungtynes žaidė Domantas Šimkus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!