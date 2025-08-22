Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Trys lietuviai iš keturių šventė pergales Europoje

2025-08-22 06:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 06:52

Ketvirtadienį pirmą žingsnį link UEFA Europos lygos pagrindinio etapo žengė Kroatijos čempionai „Rijeka“. Justo Lasicko atstovaujamas klubas namuose 1:0 įveikė Salonikų PAOK ekipą.

Justas Lasickas | Klubo nuotr.

Ketvirtadienį pirmą žingsnį link UEFA Europos lygos pagrindinio etapo žengė Kroatijos čempionai „Rijeka“. Justo Lasicko atstovaujamas klubas namuose 1:0 įveikė Salonikų PAOK ekipą.

0

Nugalėtojų gretose J. Lasickas žaidė visas rungtynes.

Ne taip sėkmingai rungtynės susiklostė Olomouco „Sigma“ klubui, kuris UEFA Europos lygos paskutiniame atrankos etape pirmą mačą svečiuose pralaimėjo rezultatu 0:3 „Malmo“ klubui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sigma“ gretose Artūras Dolžnikovas žaidė visą antrą kėlinį, o 67 minutę buvo įspėtas geltona kortele.

Tuo metu UEFA Konferencijų lygos paskutiniame atrankos etape pirmas rungtynes rezultatu 1:0 laimėjo „Celje“ klubas, kurio gretose visą mačą žaidė Artemijus Tutyškinas. „Celje“ namuose įveikė Čekijos „Ostrava“ klubą.

Pergalę tokiu pačiu rezultatu pasiekė ir Hamrūno „Spartans“ ekipa. Ji namuose 1:0 nugalėjo Rygos RFS ekipą, o „Spartans“ komandoje visas rungtynes žaidė Domantas Šimkus.

