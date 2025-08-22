Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

D.Schroderio metimas pratęsime parklupdė ispanus

2025-08-22 00:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 00:48

Intrigos nepašykštėjo draugiškas mačas tarp Europos ir Pasaulio čempionų.

D.Schroderis nulėmė rungtynes

Intrigos nepašykštėjo draugiškas mačas tarp Europos ir Pasaulio čempionų.

0

Ispanijos rinktinė Madride po pratęsimo 105:106 (24:22, 14:23, 34:31, 22:18, 11:12) krito prieš Vokietiją.

Ketvirtajame kėlinyje apsižodžiavo Franzas Wagneris ir Santi Aldama, Danielis Theisas po antrosios techninės pražangos buvo išsiųstas į rūbinę.

Likus žaisti 40 sekundžių vidutinio nuotolio metimu rezultatą išlygino Willy Hernangomezas (94:94), o komandoms apsikeitus tuščiomis atakomis mačas persikėlė į pratęsimą.

Paskutinę papildomos atkarpos minutę Dario Brizuela pradėjo tritaškiu persverdamas rezultatą (103:102), likus aštuonioms sekundėms vokiečius į priekį grąžino Dennisas Schroderis – 106:105. Po minutės pertraukėlės ispanams išsigelbėti nepavyko.

Mačo herojumi tapęs D.Schroderis surinko 22 taškus (2/9 tritaškių, 5 atk. kam., 10 rez. perd., 7 klaidos), 19 – F.Wagneris (5 atk. kam., 7 rez. perd., 0/5 tritaškių), 12 – Johannesas Thiemannas (4 atk. kam.), 11 – Johannesas Voigthmannas, 10 – Andreasas Obstas (2/7 tritaškių), 7 – Isaacas Bonga (10 atk. kam.).

Naujasis žalgirietis Maodo Lo per 18 minučių surinko 2 taškus (0/2 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 4 rezultatyvius perdavimus, 3 perimtus ir 2 prarastus kamuolius, 2 pražangas bei liko be naudingumo balų.

Šeimininkams 17 taškų pelnė D.Brizuela (5 rez. perd., 3/7 tritaškių), 13 – W.Hernangomezas (7 atk. kam.), 12 – Jaime Pradilla (5 atk. kam., 4/4 dvitaškių), 11 – Joelis Parra (4 atk. kam., 3 rez. perd.), 9 – Santi Aldama (1/6 tritaškių).

Prieš Europos čempionatą šios rinktinės dar spės sužaisti atsakomąjį mačą Kelne.

Ispanai lieka laimėję vos vieną iš penkių kontrolinių mačų, o jų tautiečio Alexo Mumbru treniruojami vokiečiai per penkis susitikimus suklupo tik prieš serbus.

Vokiečiai Europos čempionato B grupėje grumsis su lietuviais, suomiais, britais, švedais ir juodkalniečiais. Ispanų C grupėje laukia Kipras, Italija, Sakartvelas, Graikija bei Bosnija ir Hercegovina.

D.Schroderis vedė vokiečius į pergalę (FIBA nuotr.)
Vokiečiai turėjo vargo su slovėnais be L.Dončičiaus

