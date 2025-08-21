Serbijos krepšininkai sutriuškino slovėnus su Dončičiumi

Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai namuose 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16) nepaliko vilčių Slovėnijos rinktinei.
Aikštėje susitiko dvi NBA superžvaigždės: Nikola Jokičius ir Luka Dončičius.
Serbijos aukštaūgis per 21 minutę pelnė 10 taškų (4/4 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 8 atšokusius, perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, padarė 2 klaidas, sykį prasižengė ir surinko 23 naudingumo balus.
L. Dončičius per 27 minutes surinko 17 taškų, tačiau svaidė pro šalį ir pataikė tik 4 metimus iš 18 bandymų iš žaidimo. Puolėjas atkovojo 7 atšokusius kamuolius bei atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Aikštėje pirmą kartą serbų gretose pasirodė ir Vasilije Micičius, kuris per 13 minučių pelnė 6 taškus, atliko rezultatyvų perdavimą ir padarė 3 klaidas.
Nugalėtojams 18 taškų įmetė Nikola Jovičius (7/8 dvit., 1/2 trit., 1/1 baud., 7 atk. kam.), 14 pasižymėjo Bogdanas Bogdanovičius (4/5 trit.), 11 – Nikola Milutinovas.
Slovėnams 13 taškų surinko Rokas Radovičius (3/4 trit.), 10 – Klemenas Prepeličius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!