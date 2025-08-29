Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Istorinį lenkų rezultatą fiksavęs Loydas: „Luka yra Luka, bet šiandien mes buvome geresni“

2025-08-29 07:01 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-29 07:01

Nuotaika Lenkijos rinktinės spaudos konferencijoje po pergalės prieš Slovėniją buvo pakili – iki pirmojo klausimo, kuriame buvo paminėti Slovėnijos trenerio Aleksandro Sekuličiaus žodžiai apie „keistus dalykus“ ir taiklius metimus iš „žaidėjų, kurie nėra laikomi snaiperiais“.

4

Į tai reagavęs Lenkijos strategas Igoris Miličičius nusišypsojo ir mestelėjo užuominą apie galimą susitikimą atkrintamosiose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man labai patinka, kai galime laimėti prieš komandą du kartus iš eilės, o jie vis dar mumis netiki. Kaip sakė Jordanas Loydas – individuali kokybė, mūsų pasiruošimas ir taktiniai sprendimai, kuriuos pritaikėme, vėl pranoko Slovėniją. Tikiuosi, kad galėsime juos dar kartą įveikti Rygoje – būtų puiku“, – sakė treneris.

Kalbėdamas apie savo ekipą treneris pridūrė: „Visų pirma, komanda tiki tuo, ką darome. Gal Jordanas galėtų patvirtinti, kad mūsų pasitikėjimas kyla iš darbo. Labai daug dirbome ruošiantis – tiek taktiškai, tiek psichologiškai. Turime daug variantų tiek puolime, tiek gynyboje, kai dalykai nesiseka. Bet mes tikime vieni kitais, žaidžiame dėl komandos, ir tai duoda vaisių. Nemanau, kad mūsų pergalės prieš Slovėniją ar Luka Dončičių yra atsitiktinumas.“

REKLAMA

Šalia trenerio sėdėjęs Jordanas Loydas, pelnęs net 32 taškus – ketvirtą rezultatą geriausių Europos čempionato debiutų istorijoje ir antrą pagal rezultatyvumą Lenkijos rinktinėje nuo 1987 m. – pats nustebo išgirdęs apie šio pasirodymo reikšmę.

„Tai šiek tiek beprotiška, nežinojau to. Šiame turnyre žaidė daugybė puikių krepšininkų ir smagu parodyti, ką galiu. Bet tai tik vienos rungtynės. Aš niekada nebūnu per daug pakylėtas ar pernelyg nusivylęs. Man svarbiausia laimėti. Jei laimime – man užtenka“, – sakė gynėjas.

Paklaustas apie akistatą su L. Dončičiumi ir pergalę prieš jį, J. Loydas atsakė: „Vienas geriausių pasaulio žaidėjų visada turės daug dėmesio, naujienų ir žiniasklaidos aplink. Būti aikštėje kartu su juo – nuostabu, labai gerbiu viską, ką jis nuveikė. Tačiau būdamas kitoje pusėje naudoji tai kaip energiją. Komandoje tai tapo mūsų motyvacija. Turime būti nuolankūs, bet kartu turite gerbti ir mus. Luka yra Luka – daugiau pagarbos ir negaliu jam duoti, bet šį vakarą geresnė buvo mūsų komanda.“

I. Miličičius dar pridūrė, kad vidurio puolėjas Oleksas Balcerowskis, nors ir patyrė nedidelę traumą rungtynėse, turėtų būti pasiruošęs artimiausiems mačams.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

