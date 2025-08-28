Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Luka Dončičius neišgelbėjo: lenkai patiesė Slovėnijos rinktinę

2025-08-28 23:44 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-28 23:44

Kiek netikėtą pralaimėjimą Europos čempionato starte patyrė Slovėnijos (0-1) krepšininkai.

Aleksanderis Balcerowski | FIBA nuotr.

Kiek netikėtą pralaimėjimą Europos čempionato starte patyrė Slovėnijos (0-1) krepšininkai.

0

Luka Dončičių turėję slovėnai 95:105 (25:29, 21:18, 23:33, 26:25) krito prieš šeimininkę, Lenkijos (1-0), rinktinę.

Grupės šeimininkai pirmieji įsiveržė į priekį ir pirmajame kėlinyje nė karto neatsilikinėjo. Tai pasikeitė tik prieš didžiąją pertrauką, kai varžovai tolimu šūviu persvėrė rezultatą (46:45). Tiesa, pirmąją mačo dalį lenkai uždarė taikliu metimu ir išlaikyta persvara (46:47).

Antroje susitikimo dalyje slovėnų bandymai keisti situaciją sėkmingi nebuvo. Trečiajame kėlinyje Lenkijos rinktinė pelnė 8 taškus be atsako ir pirmą kartą rungtynėse pirmavo dviženkliu skirtumu (49:62).

Rekordinė lenkų persvarą buvo fiksuota 15 taškų trečiajame kėlinyje (54:69). Žinoma, slovėnai rankų nenuleido ir sugrįžo į rungtynes ketvirtajame kėlinyje, kai nurėžė deficitą iki 6 taškų (74:80).

Svarbiu metu Lenkijos krepšininkai pelnė dar 5 taškus paeiliui, atstatė dviženklį pranašumą (75:87). Iki mačo pabaigos šeimininkai dviženklį atstumą sugebėjo išsaugoti ir išvengė intriguojančios rungtynių pabaigos – 95:105.

Pralaimėjusių neišgelbėjo net ir 42 naudingumo balus surinkęs Luka Dončičius. Krepšininkas per 36 minutes pasižymėjo 34 taškais, 4 atkovotais, 5 perimtais kamuoliais, 9 rezultatyviais perdavimais, 2 blokuotais metimais, 4 klaidomis, 3 pražangomis.

Lenkai taip pat atrado savo lyderį. Jordanas Loydas per 27 minutes pelnė 32 taškus, atkovojo 1 atšokusį, perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, padarė klaidą, 4 sykius pažeidė taisykles ir surinko 30 naudingumo balų. Gynėjas pataikė net 7 tritaškius iš 8 bandymų (88 proc.).

23 taškus pridėjo Mateuszas Ponitka, kuris dar atkovojo ir 7 atšokusius kamuolius.

Slovėnijos rinktinė: Luka Dončičius 34 (4/5 dvit., 3/9 trit., 17/18 baud., 9 rez. perd., 5 per. kam., 42 n. b.), Edo Muričius 17 (3/8 trit.), Gregoras Hrovatas 15 (4/6 trit.), Klemenas Prepeličius 8, Alenas Omičius 7 (10 atk. kam.).

Lenkijos rinktinė: Jordanas Loydas 32 (2/6 dvit., 7/8 trit., 7/8 baud., 30 n. b.), Mateuszas Ponitka 23 (3/4 trit., 7 atk. kam.), Andrzejus Pluta 15 (3/7 trit.), Aleksanderis Balcerowski 11, Michalas Sokolowski 8 (3 per. kam.).

