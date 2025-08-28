Antetokounmpo vedama Graikija Europos čempionate startavo pergale prieš Italiją

Vassilio Spanoulio auklėtiniai Kipre 75:66 (22:12, 14:20, 20:13, 19:21) pranoko Italijos (0-1) rinktinę.
Atstumas tarp ekipų padidėjo pirmojo ketvirčio pabaigoje, kai graikai pelnė 9 taškus be atsako ir nutolo dviženkliu skirtumu (22:12).
Italijos atstovai nusileisti neketino ir trečiojo kėlinio pradžioje deficitą nurėžė iki 2 taškų (36:34). Varžovai netylėjo ir vėl smogė. Spurtas 7-0 leido susigrąžinti dviženklį pranašumą (52:41).
Prasidėjus lemiamam ketvirčiui, atstumas augo iki 14 taškų (61:47), bet varžovų graikams perlaužti dar nepavyko. Šie kilo į kovą ir priartėjo iki 5 taškų (71:66).
Likus 31 sekundei, svarbius taškus rinko Giannis Antetokounmpo, kuris neleido pergalei išlysti iš rankų ir ją įtvirtino (73:66).
Po nesėkmingos italų atakos tas pats G. Antetokounmpo pridėjo dar vieną dvitaškį ir galutinai pražudė varžovus – 75:66.
Pastarasis buvo nesulaikomas. Per 29 minutes Milvokio „Bucks“ puolėjas pelnė net 31 tašką, atkovojo 7 atšokusius, perėmė 1 kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, padarė 5 klaidas, 2 sykius prasižengė ir surinko 29 naudingumo balus.
Graikijos rinktinė: Giannis Antetokounmpo 31 (14/20 dvit., 3/4 baud., 7 atk. kam., 5 kld., 29 n. b.), Kostas Sloukas ir Kostas Mitoglou po 9, Vasileios Toliopoulosas 8, Tyleris Dorsey ir Thanasis Antetokounmpo po 6.
Italijos rinktinė: Nicolo Melli 15 (5/8 dvit., 1/4 trit., 2/4 baud., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Saliou Niangas 11, Matteo Spagnolo 10, Danilo Gallinari 8, Alessandro Pajola 6.
