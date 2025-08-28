Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Antetokounmpo vedama Graikija Europos čempionate startavo pergale prieš Italiją

2025-08-28 23:32 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-28 23:32

Pergale Europos čempionatą pradėjo Graikijos (1-0) krepšininkai.

Giannis Antetokounmpo | FIBA nuotr.

Pergale Europos čempionatą pradėjo Graikijos (1-0) krepšininkai.

REKLAMA
0

Vassilio Spanoulio auklėtiniai Kipre 75:66 (22:12, 14:20, 20:13, 19:21) pranoko Italijos (0-1) rinktinę.

Atstumas tarp ekipų padidėjo pirmojo ketvirčio pabaigoje, kai graikai pelnė 9 taškus be atsako ir nutolo dviženkliu skirtumu (22:12).

Italijos atstovai nusileisti neketino ir trečiojo kėlinio pradžioje deficitą nurėžė iki 2 taškų (36:34). Varžovai netylėjo ir vėl smogė. Spurtas 7-0 leido susigrąžinti dviženklį pranašumą (52:41).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prasidėjus lemiamam ketvirčiui, atstumas augo iki 14 taškų (61:47), bet varžovų graikams perlaužti dar nepavyko. Šie kilo į kovą ir priartėjo iki 5 taškų (71:66).

REKLAMA
REKLAMA

Likus 31 sekundei, svarbius taškus rinko Giannis Antetokounmpo, kuris neleido pergalei išlysti iš rankų ir ją įtvirtino (73:66).

REKLAMA

Po nesėkmingos italų atakos tas pats G. Antetokounmpo pridėjo dar vieną dvitaškį ir galutinai pražudė varžovus – 75:66.

Pastarasis buvo nesulaikomas. Per 29 minutes Milvokio „Bucks“ puolėjas pelnė net 31 tašką, atkovojo 7 atšokusius, perėmė 1 kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, padarė 5 klaidas, 2 sykius prasižengė ir surinko 29 naudingumo balus.

REKLAMA
REKLAMA

Graikijos rinktinė: Giannis Antetokounmpo 31 (14/20 dvit., 3/4 baud., 7 atk. kam., 5 kld., 29 n. b.), Kostas Sloukas ir Kostas Mitoglou po 9, Vasileios Toliopoulosas 8, Tyleris Dorsey ir Thanasis Antetokounmpo po 6.

Italijos rinktinė: Nicolo Melli 15 (5/8 dvit., 1/4 trit., 2/4 baud., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Saliou Niangas 11, Matteo Spagnolo 10, Danilo Gallinari 8, Alessandro Pajola 6.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų