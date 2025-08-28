Kalendorius
„Deimantinės lygos“ varžybose Ciuriche Eid Naser pagerino 43 metus gyvavusį rekordą

2025-08-28 23:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 23:13

Ciuriche (Šveicarija) ketvirtadienį finišavo 2025 m. „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų sezonas.

Salwa Eid Naser | Scanpix nuotr.

Ciuriche (Šveicarija) ketvirtadienį finišavo 2025 m. „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų sezonas.

0

Moterų 400 m bėgime triumfavo puikų rezultatą pasiekusi Bahreino atstovė Salwa Eid Naser (48.70). Ji pagerino net 43 metus gyvavusį varžybų rekordą, kurį 1982 m. pasiekė tuometinės Čekoslovakijos atstovė Jarmila Kratochvilova (48.86).

Varžybų rekordas krito ir 400 m barjeriniame bėgime. Ten eilinę pergalę pasiekusi olandė Femke Bol (52.18) pagerino savo pačios 2021 m. pasiektą rekordą (52.80).

Nuo F. Bol neatsiliko analogiškos vyrų rungties rekordininkas Karstenas Warholmas. Norvegas nugalėjo su 46.70 sek. rezultatu ir pagerino sau nuo 2019 m. priklausiusį varžybų Ciuriche rekordą (46.92).

Vyrų ieties metime geriausią sezono rezultatą pasiekė ir karjeros rekordą pagerino vokietis Julianas Weberis. Jo ietis skriejo net 91,51 m. Dabartinis pasaulio čempionas indas Neerajas Chopra buvo antras, bet pralaimėjo J. Weberiui daugiau nei 6 m (85,01).

Varžybas Ciuriche vainikavo dramatiškas vyrų 200 m bėgimo finalas. Ten amerikietis Noah Lylesas (19.74 sek.) vos 0.02 sek. skirtumu išplėšė čempiono titulą, aplenkdamas Botsvanos žvaigždę Letsilę Tebogo (19.76).

Kitų, dar neskelbtų, rungčių čempionai: Hamishas Kerras iš Naujosios Zelandijos (šuoliai į aukštį, 2,32 m), Italijos atstovas Andy Diazas Hernandezas (trišuolis, 17,56 m), kubietė Leyanis Perez Hernandez (trišuolis, 14,91 m), amerikietis Jacory Pattersonas (400 m bėgimas, 43.85), etiopė Fantaye Belayneh (3000 m bėgimas, 8:40.56), jamaikietė Ackera Nugent (100 m barjerinis bėgimas, 12.30), Kenijos atstovė Nelly Chepchirchir (1500 m bėgimas, 3:56.99), graikė Elina Tzengko (ieties metimas, 64,57), staigmeną pateikęs ir šalies rekordą pagerinęs Nyderlandų atstovas Nielsas Larosas (1500 m bėgimas, 3:29.20), Sent Lusijos žvaigždė Julien Alfred (100 m bėgimas, 10.76), Faith Cherotich iš Kenijos (3000 m kliūtinis bėgimas, 8:57.24), amerikietis Christianas Colemanas (100 m bėgimas, 9.97), italė Larissa Iapichino (šuolis į tolį, 6.93), Jimmy Gressier iš Prancūzijos (3000 m bėgimas, 7:36.78), Šveicarijos atstovė Audrey Werro (800 m bėgimas, 1:55.91), Emmanuelis Wanyoni iš Kenijos (800 m bėgimas, 1:42.37) ir britė Brittany Brown (200 m bėgimas, 22.13).

Dabar geriausi lengvaatlečiai galės užbaigti paskutinius pasiruošimo akcentus prieš pasaulio čempionatą Tokijuje (Japonija), kuris vyks rugsėjo 13-21 d.

