Dramatiškas sprendimas Ciuriche: rutulio stūmimo čempionė pasikeitė po protesto

Kanadietė Sarah Mitton dar antru bandymu pasiekė įspūdingą – 20,67 metro – rezultatą. Per likusį finalą niekas šio rezultato nepagerino ir kanadietė atsiėmė „Deimantinės lygos“ trofėjų ir 30 tūkst. JAV dolerių čekį.
🚨 Looks like Sarah Mitton has been bumped to third and Jessica Schilder is your Diamond League Champ!
On Sarah’s big throw it appears to have been a foul on two instances. One, the foot clipped the circle while recovering and she exited before the shot landed.
CRAZY pic.twitter.com/IHok66qw5GREKLAMAREKLAMA— Beau Throws (@beau_throws) August 27, 2025
Visgi, po varžybų paaiškėjo, kad buvo pateiktas protestas. Teisėjų buvo paprašyta patikrinti, ar S. Mitton geriausio savo bandymo metu nepažeidė taisyklių.
Po kelių valandų buvo pranešta, kad geriausias S. Mitton rezultatas – ištrintas. Pastebėta, kad kanadietė iš sektoriaus išlipo tuo metu, kai jos mestas rutulys dar nebuvo nusileidęs. Taip S. Mitton pažeidė taisykles.
Išbraukus antrąjį bandymą, S. Mitton liko su 19,99 m rezultatu. Tai ją nubloškė į 3-ią vietą. Kanadietė prarado „Deimantinės lygos“ trofėjų ir vietoj 30 tūkst. JAV dolerių pelnė tik 7 tūkst.
Naująja čempione paskelbta olandė Jessica Schilder (20,26), o į antrą vietą pakilo amerikietė Chase Jackson (20,08).
