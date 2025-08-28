Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Dramatiškas sprendimas Ciuriche: rutulio stūmimo čempionė pasikeitė po protesto

2025-08-28 22:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 22:19

Ciuriche (Šveicarija) vykstančiame finaliniame „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų etape dramatiškai susiklostė moterų rutulio stūmimo rungtis.

Sarah Mitton | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Ciuriche (Šveicarija) vykstančiame finaliniame „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų etape dramatiškai susiklostė moterų rutulio stūmimo rungtis.

REKLAMA
0

Kanadietė Sarah Mitton dar antru bandymu pasiekė įspūdingą – 20,67 metro – rezultatą. Per likusį finalą niekas šio rezultato nepagerino ir kanadietė atsiėmė „Deimantinės lygos“ trofėjų ir 30 tūkst. JAV dolerių čekį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, po varžybų paaiškėjo, kad buvo pateiktas protestas. Teisėjų buvo paprašyta patikrinti, ar S. Mitton geriausio savo bandymo metu nepažeidė taisyklių.

REKLAMA

Po kelių valandų buvo pranešta, kad geriausias S. Mitton rezultatas – ištrintas. Pastebėta, kad kanadietė iš sektoriaus išlipo tuo metu, kai jos mestas rutulys dar nebuvo nusileidęs. Taip S. Mitton pažeidė taisykles.

Išbraukus antrąjį bandymą, S. Mitton liko su 19,99 m rezultatu. Tai ją nubloškė į 3-ią vietą. Kanadietė prarado „Deimantinės lygos“ trofėjų ir vietoj 30 tūkst. JAV dolerių pelnė tik 7 tūkst.

Naująja čempione paskelbta olandė Jessica Schilder (20,26), o į antrą vietą pakilo amerikietė Chase Jackson (20,08).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų