  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Saudo Arabijoje sutartį pasirašęs Matteo Damsas neslepia šoko: atlyginimas padidėjo 100 kartų

2025-09-08 10:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 10:57

Matteo Damsas atvirai prabilo apie savo netikėtą persikėlimą į Saudo Arabiją – gynėjas prisipažino, kad pirmą kartą pamatęs „Al Ahli“ pasiūlytą kontraktą tiesiog prapliupo juoktis.

Matteo Damsas | Scanpix nuotr.

0

„Toks atlyginimas – absurdiška suma dvidešimtmečiui. Netgi iš tiesų, tai neįtikėtina suma bet kam“, – sakė M. Damsas, kuris pasirašė sutartį su „Al Ahli“ po sėkmingo pusmečio „PSV“ klube.

Iki šiol M. Damsas uždirbdavo apie 2,5 tūkst. eurų per mėnesį, tačiau Saudo Arabijoje jo atlyginimas išaugo šimtą kartų – iki 250 tūkst. eurų per mėnesį, arba maždaug 3 mln. eurų per metus. 20-metis gynėjas buvo svarbus pagrindinei „PSV“ sudėčiai, tačiau tokios finansinės perspektyvos privertė jį nedvejoti.

„Karjera futbole – trumpa, o tokia proga pasitaiko retai. Pajuokaudavome šeimoje, kas būtų, jei Saudo Arabijos pasiūlymas atkeliautų man. Tuomet sakiau, kad tikrai neaukočiau karjeros, bet tu negali suvokti koks svarbus tai sprendimas, iki tol, kol jo neturi priimti“, – atviravo M. Damsas.

Jį kritikuoja dalis gerbėjų, sakantys, kad žaidimas Saudo Arabijoje tampa kliūtimi sportiniams tikslams. Pats M. Damsas neslepia – jautė neužtikrintumą dėl ateities Europoje, o „Al Ahli“ pasiūlymas leidžia jam jaustis finansiškai saugiai visam gyvenimui. Prieš persikeldamas į Saudo Arabiją M. Damsas „PSV“ klube sužaidė 24 rungtynes ir tapo vienu pagrindinės komandos žaidėju.

Klubo vadovai ir agentai pabrėžia, kad toks jauno žaidėjo sprendimas suprantamas: finansinis saugumas ir galimybė grįžti į Europą po kelių metų – didelis privalumas, kai futbolininko ateitis visada lieka neaiški.

