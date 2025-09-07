Edgaras Jankauskas pasitinka kovą su Nyderlandais: „Nežinau, ar gali būti didesnė paskata negu tribūnų palaikymas“

Nuo 19 valandos lietuviai susitiks su grupės favoritais Nyderlandų futbolininkais.
Prieš rungtynes kalbėjęs rinktinės treneris Edgaras Jankauskas akcentavo, kad didelis apmaudas kilo ketvirtadienį išanalizavus rungtynes su Malta.
„Visada po nesėkmingų rungtynių kyla ir yra daugiau minčių, daugiau norisi analizės, daugiau norisi parodyti, pamatyti, kokia yra mažų susitarimų nesilaikymo kaina. Manau, kad didžiausias nusivylimas tose rungtynėse buvo sakyčiau net ne rezultatas, bet kad tas rezultatas neigiamu tapo dėl mūsų vieno iš pagrindinių susitarimų nesilaikymo.
Šito mes sau leisti negalime, mes tai aptarėme ir pasidarysime išvadas, nes klaidos, kurios yra mūsų valioje ir kontrolėje, jos niekaip nesurištos su meistriškumu ar sėkme. Mes tokių klaidų negalime sau leisti daryti – tai ir buvo didžiausias nusivylimas. Manau, kad ta žinutė buvo surasta ir manau, kad mes tokių klaidų nebekartosime“, – kalbėjo treneris.
Rinktinę prieš antras rungtynes papildė Nojus Stankevičius, kuris pakeis suspenduotus Edgarą Utkų ir Artemijų Tutyškiną.
„Na, čia tiek tų praradimų, kad ko gero nebeverta apie tai kalbėti, nes automatiškai save bemaž pastatysime į aukos poziciją. Žiūrime pozityviai, iškrito svarbūs žaidėjai, nieko nepadarysime.
Čia ne mūsų valioje, yra kiti futbolininkai, stengsimės juos kuo greičiau integruoti ir supažindinti su užduotimis aikštėje. Ir visi surėmę pečius, komandiškai, vienas kitą palaikydami žengsime į aikštę“, – akcentavo strategas.
Ketvirtadienį Nyderlandai namuose 1:1 sužaidė su Lenkijos komanda, o trenerio teigimu iš tų rungtynių teigiamų dalykų gali pasisemti ir lietuviai.
„Koks tas varžovas geras bebūtų, vis tiek jį galima priversti suklysti. Kuo aukštesnio meistriškumo varžovas, tuo daugiau reikia energijos ir pastangų priversti jį suklysti. Tai čia mes turime įdėti maksimaliai pastangų, kad jiems sukeltume kažkokį nerimą, priverstume sužaisti netiksliai, išnaudoti jų klaidas.
Pasikartosiu, kad neklystančių žaidėjų nėra. Mes labai gerai pažįstame Nyderlandų futbolininkus, matome juos didžiosiose pasaulio lygose, bet taip pat matome ir jų klaidas. Tos klaidos šiaip sau neįvyksta, bet žmonės suklysta, kai juos spaudžia, kai būna agresyvumas, kai kyla į spaudimą. Neklystančių žaidėjų nėra“, – pripažino vyriausiasis treneris.
Specialisto teigimu, rinktinei svarbu bus neatsisakyti ir savo veido.
„Čia yra mūsų vertybių rinkinys ir sąrašas: komandiškumas, atsidavimas, noras, kova, kai mes neturime kamuolio. Kai turime kamuolį, mes jau norime žaisti savo žaidimą.
Ir ta pati Malta rungtynėse prieš Nyderlandus – ten buvo labai individualių epizodų, kai Malta laikė kamuolį, kombinavo ir grasino jų vartininkui. Aišku, kad tas rezultatas buvo didelis ne Maltos naudai, bet jeigu nežiūrėtume į rezultatą, rungtynių metu buvo momentų, kai Malta turėjo iniciatyvą, vadinasi, galima prieš juos žaisti“, – mintimis dalinosi E. Jankauskas.
Rungtynes su Malta stebėjo 8 tūkstančiai žmonių, o dvikovoje su Nyderlandais rinktinę palaikyti turėtų sausakimšas stadionas. Kaip kalbėjo E. Jankauskas, tokie dalykai suteikia žaidėjams papildomų jėgų kautis.
„Nežinau, su kuo tai palyginti. Nuostabus jausmas, kai girdi ir matai žiūrovų ovacijas po rungtynių – tai yra nuostabu. Nežinau, ar gali būti didesnis paskatinimas žaidėjams negu tas tribūnų palaikymas ir dėkingumas. Kad tai užsitarnautum, aišku, reikia atiduoti daug jėgų ir būti sąžiningiems aikštėje.
Mūsų žinutė žaidėjams visada yra paprasta: būk sąžiningas aikštėje, žaisk taip, atiduok visas jėgas, kad kitą dieną galėtumei pasakyti, kad padarei viską, ką galėjai. Kad ir koks rezultatas bebus, jeigu mes sąžiningai atliksime savo darbą, manau, kad ir žiūrovai tai supras. Jie yra protingi, jie supranta futbolą, jie skiria, kada žaidėjai atidavė visas jėgas ir už tai yra ta energija, ta bendrystė, kuri net ir nepasiekus pergalės duoda nepamirštamas emocijas, kurios įsimena visam gyvenimui“, – užbaigė treneris.
