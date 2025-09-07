Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-19 rinktinės pirmoji dvikova Kipre pasibaigė lygiosiomis

2025-09-07 15:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-07 15:18

Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinė Peristeronoje sužaidė pirmąsias iš dvejų draugiškų rungtynių su Kipro bendraamžių komanda. Rinktinių dvikova pasibaigė rezultatu 1:1 (1:1).

Lietuvos U-19 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė pirmavo po 25 minutę įmušto Dominyko Taučo įvarčio. Kipriečiams pavyko išlyginti rezultatą pirmo kėlinio pabaigoje.

0

Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė pirmavo po 25 minutę įmušto Dominyko Taučo įvarčio. Kipriečiams pavyko išlyginti rezultatą pirmo kėlinio pabaigoje.

Pirmadienį kipriečiai ir lietuviai susitiks antrą kartą Peristeronos „Katokopia Epistrofi“ stadione. Rungtynės prasidės 11 valandą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos rinktinė ruošiasi UEFA Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris lapkričio mėnesį bus žaidžiamas mūsų šalyje. Lietuvaičiai susitiks su Anglijos, Škotijos bei Latvijos bendraamžiais.

Rungtynių statistika:

Kipras U19 – Lietuva U19 1:1 (1:1);

Peristeronos „Katokopia Epistrofi“ stadionas, teisėjas – Giorgos A. Georgiou (Kipras);

Įvarčiai: 45+2 min. Chrysis Evangelou (Kipras); 25 min. Dominykas Taučas (Lietuva);

Įspėti: 39 min. Skirmantas Paukštys, 73 min. Dovas Grudzinskas (Lietuva);

Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinės sudėtis: Ernestas Lysionok, Paulius Stankus (31 min. Oskar Pukelis), Dovydas Balsys, Armandas Raudonis, Gustas Geštautas, Dovas Grudzinskas, Dominykas Taučas (78 min. Matas Ambrazaitis), Skirmantas Paukštys (73 min. Simas Grabauskas), Nedas Garbaliauskas (46 min. Donatas Jermakovas), Kiril Ambrusevič (46 min. Adomas Buikus), Kasparas Sacevičius (46 min. Grant Ochuko Emerhi). Atsargoje: Ugnius Semaška, Martynas Statkus, Nojus Petkus.

**********

Likęs rinktinės tvararkaraštis:

Rugsėjo 8 diena (pirmadienis)

11.oo val. Kipras – Lietuva.

