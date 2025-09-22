Garsaus Lietuvos architekto mirtis sukrėtė bičiulius: „Buvo neapsakomai gera su juo bendrauti“

Žinią apie jo mirtį LRT pranešė jo dukra Urtė Karalaitė.
Dalijosi prisiminimais
Socialiniuose tinkluose jį pažinoję žmonės dalijosi šiltais žodžiais ir prisiminimais. Buvęs prezidento patarėjas Povilas Mačiulis Facebook rašė:
„Jeigu architektūra būtų kovos menas, Audrys būtų nenugalimas Tai Chi kovotojas. Jeigu architektūra būtų Everestas, Audrys būtų įlipęs į viršukalnę be papildomo deguonies ir su šortais. Jeigu architektūra būtų vandenynas, Audrys būtų jį skersai išilgai perbridęs, prieš tai, žinoma, sukėlęs laivams neįveikiamas bangas.
Jis mane mokė ne tik apie architektūrą. Jaunystėje, kai labai rimtai svarsčiau pasukti projektavimo keliu, Audrys supažindino su šios profesijos pamatu ir pogrindžiu. „Pažiūrėk į veidrodį ir susirauk. Dabar tu architektas“, – šešiolikmečiui jaunuoliui rimtu veidu pamokslavo Audrys savo biure, Birštono gatvėje.
Iš jo sėmiausi ne buko patriotiškumo, žodžio ir kalbos meno, muzikos įvairiapusiškumo, Mačiūniško iniciatyvumo, atidumo medinukams, urbanistikai, simboliams ir svarbiausia – meilės Kaunui.“
Pasak jo, Audrys buvo kur kas daugiau nei tik architektas:
„Audrys Karalius – Lietuvos architektūros epocha. Jis vis dar toks yra. Ir visada žvelgs pro apvalius akinius ir stovės šalia kitų Kauno, Lietuvos ir pasaulio korifėjų.
Ir nepaisant visų gražių sentencijų, kuriomis apibūdins Audrį Karalių, buvo neapsakomai gera su juo… bendrauti. Tiesiog pasikalbėti Laisvės alėjoje po liepa. Pastebėti. Pasitarti. Pabaksnoti. Man to labai truks.“
Pagarbą išreiškė ir buvęs Vilniaus meras Remigijus Šimašius:
„Audrys Karalius mus mokė kurti, vertinti, gėrėtis ir naudotis miestais. Mokė kaip juos auginti ar bent jau jų negadinti. Audrys žinojo kas yra garbė, atkaklumas ir drąsa. Ir kasdien tai praktikavo. Ačiū Tau, Audry. Ir amžiną atilsį Tau.“
Gyvenimas ir nuopelnai
A. Karalius gimė 1960 metų gruodžio 20 dieną, Vilniuje. Jis buvo Lietuvos architektas, Lietuvos architektų rūmų tarybos narys, laikraščio „Statybų pilotas“ redaktorius, straipsnių architektūros ir urbanistikos klausimais autorius.
1978 metais A. Karalius baigė Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnaziją, 1984 metais baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, Architektūros fakultetą. 1988 metais A. Karalius buvo Sąjūdžio Kaune dalyvis. 1990–1991 metais A. Karalius buvo Kauno miesto vyriausiasis architektas, nuo 1992 metų užsiėmė privačia architekto praktika.
1996 metais A. Karalius įkūrė ir vadovavo leidyklai „PVZ“, 1996–1998 metais buvo architektūros apžvalgos žurnalo „Arkitektas“ leidėjas, 1998–2009 m. dvisavaitinio laikraščio „Statybų pilotas“ vyriausias redaktorius.
Nuo 2000 metų A. Karalius buvo Europos Sąjungos premijos „Už šiuolaikinę architektūrą“, Mies van der Rohe fondo nepriklausomas ekspertas, atstovaujantis Lietuvai. Nuo 2010 metų – internetinio architektūros ir kultūros portalo Pilotas.lt redaktorius.
