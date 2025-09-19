Išbandęs masiškai Lietuvoje plintantį „Ozempic“ vyras skubiai įspėja: padariniai gali būti nebeatitaisomi

Prieš pradedant vartoti bet kokius vaistus itin svarbu žinoti galimą šalutinį poveikį. Vienas sveikatos ekspertas įspėjo žmones, kad jie turi būti informuoti apie rizikas, susijusias su Ozempic vartojimu svorio mažinimui.
Kas yra Ozempic?
Ozempic yra receptinis vaistas, skirtas 2 tipo diabetui gydyti – jis mažina cukraus kiekį kraujyje skatindamas kasą gaminti insuliną.
Jungtinės Karalystės vaistų ir sveikatos priežiūros produktų reguliavimo agentūra (MHRA) nurodo, kad nors Ozempic nėra patvirtinta kaip svorio metimo priemonė, šiuo tikslu tai plačiai naudojama „ne pagal tiesioginę paskirtį“.
Pasak Boots Online Doctor, veiklioji medžiaga semagliutidas padeda reguliuoti apetitą – žmogus ilgiau jaučiasi sotus ir mažiau jaučia potraukį maistui.
Eksperto patirtis ir įspėjimas
Laidoje Diary of a CEO sveikatos ekspertas Johanas Hari, anksčiau lankęsis ir Oprah laidoje, pasakojo apie šalutinius vaisto poveikius. Jis pats pradėjo vartoti Ozempic 2023 m. sausį, po to kai per pandemiją priaugo svorio.
„Pamenu, pirmą kartą susileidęs, po kelių dienų pabudau su keistu jausmu, tarsi nebūčiau visiškai savimi. Buvo sunku aiškiai kalbėti, jaučiau pykinimą, kurį, kaip sakoma, jaučia visi pradėję vartoti.“
Hari taip pat pabrėžė galimas rizikas, tarp jų – padidėjusią skydliaukės vėžio riziką. Remdamasis profesoriaus Jean-Luc Faillie (Monpeljė universiteto ligoninės farmakologijos ir toksikologijos specialistas) tyrimu, jis sakė:
„Kad ir kokia jūsų skydliaukės vėžio rizika buvo pradžioje, ji gali padidėti 50–75 proc., jei tyrimas teisingas.“
Galimi šalutiniai poveikiai
Dažniausi Ozempic ir panašių preparatų (pvz., Saxenda ar Wegovy) šalutiniai poveikiai:
1. pykinimas,
2. vidurių užkietėjimas,
3. galvos skausmai,
4. vėmimas,
5. viduriavimas.
Tačiau gali pasireikšti ir rimtesni padariniai: pankreatitas, raumenų masės mažėjimas, mitybos nepakankamumas.
„Ozempic veidas“
Yra dar vienas šalutinis simptomas, vadinamas „Ozempic veidu“. Tai būdinga ne tik šiam vaistui, bet ir kitiems GLP-1 grupės preparatams bei bet kokiam greitam svorio kritimui.
Ši būklė atsiranda dėl spartaus riebalų praradimo veide ir, kaip nurodo Harvard Health, gali sukelti įdubusį veidą, lūpų, skruostų ir smakro pokyčius, raukšles, įdubusias akis, nukarusią odą aplink žandikaulį ir kaklą.
Jei svoris metamas lėčiau, šie pokyčiai gali būti ne tokie ryškūs. Tačiau vartojant GLP-1 grupės vaistus, dėl spartesnio svorio kritimo veido pakitimai tampa akivaizdesni.
