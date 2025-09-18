Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Mirusiam Hokšilai – jautrus Lino Adomaičio gestas

2025-09-18 15:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 15:55

Lino ir Hokšilos superhitui „Pasaulis gražus“ – jau 20 metų. Daugelis žmonių prisimena šį legendinį kūrinį, nes jo buvo pilna visur – radijo eteryje, miestų šventėse ar smagiuose Lino Adomaičio ir jau anapilin iškeliavusio Hokšilos Andrade pasirodymuose. Ne tik dainos jubiliejaus proga, bet ir amžinybėn iškeliavusio draugo atminimui Linas Adomaitis pristato trečiąją superhito „Pasaulis gražus“ versiją ir, galima sakyti, finalinę trilogijos dalį.

Linas Adomaitis (nuotr. asm. archyvo, nuotr. BNS)
10

Lino ir Hokšilos superhitui „Pasaulis gražus" – jau 20 metų. Daugelis žmonių prisimena šį legendinį kūrinį, nes jo buvo pilna visur – radijo eteryje, miestų šventėse ar smagiuose Lino Adomaičio ir jau anapilin iškeliavusio Hokšilos Andrade pasirodymuose. Ne tik dainos jubiliejaus proga, bet ir amžinybėn iškeliavusio draugo atminimui Linas Adomaitis pristato trečiąją superhito „Pasaulis gražus" versiją ir, galima sakyti, finalinę trilogijos dalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai tarsi ciklo tęsinys ir tuo pačiu trilogijos paskutinė dalis. Gražus dainos jubiliejus, 20 metų! Kaip ir ankstesnėse dainos versijose čia ironizuojamas socialinis pasaulis. Šį kartą virtualus pasaulis.

Tai istorija apie tipišką šių dienų žmogų, kuris visas sulindęs į savo telefoną. Be jo neįsivaizduoja santykių su kitais, telefone telpa visas jo gyvenimas su džiaugsmais, meile nuotoliu ir net sukčių pinklėmis“, – apie trečiąją „Pasaulis gražus“ dalį pasakoja Linas Adomaitis. 

Daina „Pasaulis gražus 3“ – tai Lino Adomaičio nusilenkimas žuvusiam draugui Hokšilai
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Daina „Pasaulis gražus 3“ – tai Lino Adomaičio nusilenkimas žuvusiam draugui Hokšilai

Publika nepamiršta

2005-aisiais Molėtuose prie laužo Lino ir Hokšilos sukurta ir apdainuota fyfų, aukštakulnių ir treninguotų bachūriukų tematika nepaliko abejingų. Tuomet daina tapo geidžiamiausias radijo stočių ir koncertinių aikštelių kąsnelis. Panašu, kad praėjus 20-čiai metų publika nepamiršta, o jaunoji karta pasigauna šios dainos motyvą ir nepaleidžia.

„Vis dar sunku patikėti, kad Hokšilos nebėra. Kurį laiką po jo žūties negalėjau koncertuose dainuoti mūsų sukurto hito, strigo akmuo gerklėje, bet vėliau pagalvojau, kad būtų nuodėmė padėti į užmarštį kūrinį, kuris daugybę metų kaip reikiant džiugino klausytojus. Taip, „Pasaulis gražus“ iki šiol kaitina publikos kraują, o koncertuose ji tampa vienu iš finalinių akcentų. Publika dainos priedainį kartais plėšia garsiau už sceną, ir tai atsakymas, kad trečia dalis buvo reikalinga“, – sako Linas.

Kreipėsi jautriais žodžiais

Keliautojas ir muzikantas Hokšila Andrade yra gimęs ir augęs Utenoje, todėl visai neseniai praūžusioje Utenos miesto šventėje koncertinio pasirodymo metu Linas pakėlęs akis į viršų kreipėsi jautriais žodžiais:

„Hokai, pažiūrėk kiek daug gerų žmonių klausosi mūsų dainos. Esi gyvas savo kūryboje ir mūsų širdyse“. Žmonės audringais Pakartot! išsireikalavo dainos dar kartą.

„Utenos miesto šventėje tądien susitikau su Hokšilos mama, prisiminėme jo gyvenimą, kūrybą, keliones, mūsų kartu patirtus nuotykius Centrinėje Amerikoje. Taip pat nepraleidome gerų žodžių ir kitai mūsų muzikos pusei – tai mudviejų su Hoku instrumentinis projektas „Backpackers“ ir labai gražus albumas smuikui bei gitarai „If There Was No War“, kurį galima rasti muzikinėse platformose.

Daugiausiai apie šį darbą žino užsienio publika, kuriai šią savo kūrybos pusę rodėme daugybę kartų Gvatemaloje, Hondūre, Nikaragvoje, Panamoje, Anglijoje, Škotijoje ir Velse“, – prisimena Linas Adomaitis.

Skatina jaunąją kartą

Visgi didžiausio populiarumo sulaukusi dueto daina „Pasaulis gražus“, kaip sako Linas, neskaudžiai pašiepia tam tikras socialines peripetijas ir skatina jaunąją kartą atkreipti į tai savo dėmesį su humoru ir ironija. Visos trys dainos versijos turi tą patį priedainio motyvą, tačiau muzika ir istorijos visiškai skirtingos, pasakojančios vis apie kitą socialinį kampą.

„Jei Hokas būtų gyvas – net neabejoju, kad šioje, trečiojoje dalyje mes būtume apdainavę būtent tokį socialinį aspektą – virtualųjį pasaulį. Tiesą sakant ši dainos versija yra paskutinė – tai savotiška duoklė Hokšilos asmenybei, kad jis ir jo kūryba vis dar gyva žmonių širdyse. Kažkam priedainis gal primins senus gerus laikus, kažkas šioje istorijoje gal atras dalelę tiesos ir nusišypsos. Ir tai jau bus daug, tai suteiks pagrindo Hokui nusišypsoti ir ten...“, – šiltai pasakoja Linas Adomaitis.

Lino Adomaičio dainą „Pasaulis gražus 3“ galite išgirsti YouTube:

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

