Garsios šeimos rinkosi į pirmos Lietuvoje vaikų odontologijos klinikos atidarymą: tarp svečių – Eglė Straleckaitė ir Linas Adomaitis

Iš arčiau apžiūrėti naujutėlę kliniką rinkosi ir žinomos Lietuvos šeimos.. Tarp jų – Eglė Straleckaitė su dukryte Vakare, Linas Adomaitis su žmona Irma ir vaikais, nuomonės formuotoja, verslininkė Gabija Vyšniauskaitė, Evaldas ir Ieva Sodeikos, Joana Bartaškienė.
Taip pat atidarymo renginyje dalyvavo Rimantas Kaukėnas, sportininkai Ernesta Kareckaitė ir Ignas Barysas. Šventinį vakarą vedė Arnas Švilpauskas.
Klinikoje vaikus nustebins specialiai jiems pritaikyti personažų kabinetai, modernus laukiamasis su žaidimų konsolėmis ir net pacientų pavežėjimo paslauga, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Linas Adomaitis namuose laikosi šių taisyklių
Atidaryme dalyvavęs dainininkas ir dviejų vaikų tėtis Linas Adomaitis pabrėžė, kad dantų priežiūra vaikystėje – vienas svarbiausių įpročių, lydinčių visą gyvenimą.
„Savo namuose turime taisyklę – lygiai pusė devynių vakare vaikai eina valytis dantukų. Su žmona padedame ir prižiūrime, kad vaikai išsivalytų ne tik lengviausiai prieinamas dantukų vietas, bet ir galinius dantukus, taip pat liežuvį. Žinoma, rodome ir savo pavyzdį, kalbame apie savęs priežiūrą bei higieną“, – sakė atlikėjas.
Pasak jo, pasirinkimas savo vaikus vesti į naujai atidarytą kliniką buvo itin prasmingas:
„Prisimenu save vaikystėje – dantų taisymas man visada siejosi su siaubu. Džiugu, kad mūsų vaikai gali atrasti dantukų taisymą kaip džiaugsmą – lydimi mėgstamų personažų, jaukios aplinkos ir pramogų.
Ši klinika išsprendė didžiulę problemą – vaikų baimę eiti pas odontologus. Apsilankymas čia tampa švente, į kurią vaikai nori grįžti.“
Eglei Straleckaitei – išbandymai dėl dukros dantukų
Šokėja Eglė Straleckaitė neslepia – dukros Vakarės dantukų istorija ją daug ko išmokė. „Vakarei buvo nustatytas buteliuko kariesas ir labai sugedo priekiniai dantukai. Tada galvojau, kad nieko – visko gali būti.
Tačiau kai ėmė rinktis pūliai, turėjome pašalinti dantukus. Kai dantukai buvo gerokai pagedę, pradėjome reguliariai lankytis pas odontologą, gavome daug patarimų ir informacijos, kaip tinkamai prižiūrėti dantukus“, – pasakoja Eglė.
Pasak jos, didžiausia pamoka buvo suprasti, kad vaiko dantukų priežiūra – ne tik vaiko, bet ir tėvų atsakomybė: „Mes gavome svarbiausią patarimą – dantukus turi prižiūrėti ne pats vaikas, o tėveliai. Tai padarė didelę paslaugą – Vakarė priprato prie dantų gydytojos ir ėjimas vizitui tapo daugiau šventė nei prievolė.“
E. Straleckaitė džiaugiasi, kad klinikoje dirbantys vaikų odontologai sugeba paneigti stereotipą apie nemalonius vizitus pas dantų gydytoją: „Čia esantys vaikų dantų gydytojai labai patinka vaikams, todėl tas stereotipas, kurį nešamės iš savo vaikystės apie dantų gydytojus, yra visiškai sugriautas.“
Šokėja pabrėžia, kad šia patirtimi dalijasi ir su draugais: „Aš visada patariu, kad būtina reguliariai lankytis dantukų apžiūrai nuo pat mažų dienų.“
Naujoji klinika, pasak Eglės, paliko didelį įspūdį tiek jai, tiek dukrai: „Užėjus į naują kliniką apima geras jausmas – vaikai auga nepaprastai spalvingame pasaulyje, o apsilankymas ten – lyg žaidimų kambarys. Mane pačią apėmė netikėtumas – svarstau, kad turbūt patys vaikai veršis ten apsilankyti. Smagu, kad naujausios technologijos yra prieinamos mūsų vaikams.“
Klinika kaip smagi kelionė
„Neodenta Kids“ plėtros vadovas Laurynas Kunčius pabrėžė, kad klinikos idėja gimė iš poreikio sumažinti vaikų baimes. „Tyrimai rodo, kad net 67,8 proc. vaikų Lietuvoje jaučia baimę prieš apsilankymą pas odontologą, todėl mums svarbu, kad mažieji vos įėję į kabinetą atpažintų pažįstamus personažus, jaustųsi saugiau ir drąsiau.
Klinikos interjeras sukurtas tarsi pasakoje – čia mažųjų laukia Kakės Makės, NEO Bebriuko ar net kosmoso tematikos kabinetai.
Draugiški specialistai bendrauja vaikams suprantama kalba, o vizitus papildo žaidybiniai elementai ir filmukai, kurie mažina nerimą“, – pasakojo L. Kunčius.
Pasak plėtros vadovo, ypatingas dėmesys skirtas ir Kakės Makės kabinetui: „Kakė Makė daugeliui vaikų yra artima draugė iš knygų ir animacijos. Mylimas herojus padeda vaikui jaustis drąsiau, suprasti, kad net baimės gali būti įveiktos fantazijos ir draugystės pagalba.“
Diegiamos pažangios inovacijos
Klinikos tikslas – ne tik sukurti emocinę gerovę, bet ir užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas: diegiamos pažangios inovacijos, tokios kaip kaukinė sąmonės neslopinanti sedacija, kompiuterinis nuskausminimas, keraminių vainikėlių taikymas pažeistiems dantims bei moderni higienos sistema AIRFLOW®.
„Vaikų odontologija sparčiai keičiasi, todėl klinika nuolat ieško inovacijų, kurios padėtų mažiesiems pacientams jaustis dar saugiau ir patogiau. Čia taikoma kaukinė sąmonės neslopinanti sedacija - tai saugus ir švelnus būdas nuraminti vaiką dantų gydymo metu.
Procedūros metu naudojamos juoko dujos (azoto suboksidas su deguonimi), kurios padeda atsipalaiduoti, sumažina baimę ir jautrumą skausmui. Ši sedacija neslopina sąmonės – vaikas išlieka budrus, gali bendradarbiauti su gydytoju odontologu, tačiau jaučiasi ramus, atsipalaidavęs, todėl procedūra tampa lengvesnė ir malonesnė.
Vaikų dantų atstatymas keramikiniais vainikėliais – tai pažangus būdas atkurti stipriai pažeistus pieninius ar nuolatinius dantis. Čia taikomas ir kompiuterinis nuskausminimas, kai aparatas vaistus leidžia labai lėtai ir tiksliai, todėl pacientas nejaučia staigaus dūrio ar nemalonaus spaudimo. Procedūra trunka vos kelias minutes, o nuskausminimo efektas – patikimas ir saugus.“
Kakė Makė – vaikų mylimas personažas, suteikiantis drąsos
Kakės Makės prekės ženklo vadovė Sandra Kalėdienė sako, kad Kakės Makės kabinetas minėtoje klinikoje pasirinktas neatsitiktinai.
„Mums svarbu, kad Kakė Makė būtų ne tik pasakojimų herojė, bet ir tikras vaikystės palydovas – tiek knygose, tiek vonios kambaryje, tiek dabar – ir odontologo kabinete. Juk personažas gimė iš šeimos gyvenimo ir jame nutinkančių situacijų, todėl yra labai artimas tiek vaikams, tiek tėvams. Vaikams labai svarbu, kad naujose erdvėse ar patirtyse būtų kažkas pažįstamo – herojus, kurį jie mėgsta, kuriuo pasitiki ir myli. Tai padeda nusiraminti ir jaustis saugiai.“
Pasak jos, spalvinga, žaidybinė klinikos aplinka daro stebuklus: „Vaikai yra labai jautrūs aplinkai – spalvoms, garsams, žmonėms. Jei erdvė atrodo grėsminga, tai gali sukelti baimę, bet jei joje yra spalvų, personažų, pasakojimų, kur aplinka kviečia, bet nebaugina – tai gali kardinaliai pakeisti vaiko reakciją.
Tikiu, kad tokie kabinetai ne tik sumažins pirmą kartą ateinančių vaikų nerimą, bet ir pakeis jų požiūrį ilgam. Norime, kad vaikai pas dantų gydytoją eitų ne su baime, o su smalsumu – kaip į mažą šventę.”
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!