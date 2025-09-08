„Raudonųjų nosių“ gydytojai klounai šventė 15 metų – daugiau nei 250 000 istorijų ir neišsenkanti šypsenos galia

Kai 2010-aisiais pirmieji „Raudonųjų nosių“ klounai įžengė į Lietuvos ligonines, daugelis nežinojo, ko tikėtis: ar tai bus juokinga, ar gal net nejauku? Tačiau jau netrukus tapo aišku – tai buvo daugiau nei humoras. Tai buvo ryšys, rašoma pranešime spaudai.
Viskas prasidėjo nuo dviejų studenčių ir idėjos keisti kasdienybę
Per 15 metų jų veiklos amplitudė gerokai išsiplėtė – šiandien klounai lanko ne tik vaikų skyrius, bet ir senjorus, pabėgėlių bendruomenes, psichikos sveikatos centrus. Jie ateina tada, kai tylu, kai sunku, kai reikia rankos ar žvilgsnio, kuris primena: „Aš matau tave.“
„Per 15 metų esame sukūrę daugiau nei 250 000 istorijų. Už kiekvienos jų – žmogus. Vaikas, kuris po operacijos pirmą kartą šypsosi.
Mama, kuri ligoninėje trumpam pamiršta nerimą. Slaugytoja, kuri nuoširdžiai juokiasi po įtemptos pamainos. Tai ne tik skaičiai – tai gyvenimai, kuriuos palietėme per juoką“, – sako organizacijos vadovė Aistė Lacitė.
„Raudonųjų nosių“ istorija Lietuvoje prasidėjo 2010 m., kai organizacijos steigėjos Indrė Vileitė ir Viltautė Žemelytė, dar būdamos studentės, sumanė projektą, kurio tikslas – meninėmis priemonėmis praskaidrinti sergančiųjų kasdienybę.
Pirmieji aktorių savanorių vizitai vyko Vilniuje, Vaikų ligoninėje Santariškėse, kur mažieji pacientai pirmą kartą susidūrė su gydytoju klounu. Iš šių nedrąsių, bet nuoširdžių pradžių gimė stipri organizacija.
Klounai paaugo – bet išliko tikri
15 metų – tai jau paauglystė, kai norisi garsiai juoktis ir keisti pasaulį. Ir RAUDONOS NOSYS – kaip tik tokios: paaugliškai drąsios, jautrios, kartais maištingos ir labai ieškančios.
„Esame kaip paaugliai: turime charakterį, augame, bandome perprasti pasaulį – bet visa tai darome klouno būdu. Per humorą, per širdį, per labai žmogišką kontaktą“, – sako meno vadovė Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė.
Gimtadienio šventė troleibuse
Šiemet RAUDONOS NOSYS gimtadienį šventė netradiciškai – specialiame gimtadienio troleibuse. Rugsėjo 8 d. klounai susirinko Antakalnio žiede ir kartu su miesto gyventojais pajudėjo 4-ojo maršruto troleibusu.
Troleibusas tapo judančiu šypsenų centru: klounai dalino juoką, fotografavosi su keleiviais ir kvietė ragauti gimtadienio torto. Kiekvienas keleivis tapo šventės dalimi, o linksmybės ir gera nuotaika sklandė visoje kelionėje po miestą.
Ši iniciatyva – simbolinė: kaip raudona nosis sugeba skleisti džiaugsmą net kasdieniame gyvenime, taip ir troleibusas tapo judančiu šypsenų židiniu mieste.
Šiek tiek faktų apie RAUDONOS NOSYS:
- Įkurta Lietuvoje: 2010 m.;
- Aplankytų žmonių: daugiau nei 250 000;
- Klounų komanda: 28 nariai – ne tik aktoriai, bet ir empatiški bendravimo meistrai;
- Nuo 2012 m. organizacija priklauso tarptautiniam tinklui RED NOSES International.
